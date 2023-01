¿Qué te pareció el primer capítulo de #ElSenorDeLosCielos? #ESDLC8 💥 Prepárense que hoy llegamos con más ☄️ pic.twitter.com/47PMQ0dvSk — Señor de los Cielos (@SrDeLosCielosTV) January 18, 2023

Han pasado cuatro años desde la transmisión de la séptima parte de ‘El señor de los cielos’ y este 2023, vimos el regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas para la temporada 8. En la continuación de la historia, se explica cómo fue que el narco más famoso de México ‘resucitó’ de la muerte después de sufrir un ataque de ‘El Cabo’. En esta nota te contaremos cómo fue el primer episodio que dejó con la boca abierta a más de uno.

¿Qué pasó en el primer capítulo de ‘El señor de los cielos 8’?

El primer episodio de ‘El señor de los cielos’ se estrenó el martes 17 por Telemundo y tuvo como objetivo principal explicar cómo es que Aurelio Casillas regresó de la muerte ya que su familia lo enterró. Sin embargo, todo esto fue un trabajo de la DEA quienes hicieron un plan para hacerlo pasar por muerto luego de inyectarle un fármaco experimental que le quitó los signos vitales por unos minutos.

La agente infiltrada, ‘Tracy’, es quien hará conocer a sus superiores sobre la captura de Aurelio Casillas, por ello le implanta un chip para tenerlo bajo su mando. Es así que cuando el narcotraficante despierta, debe contar todo lo que sabe del negocio.

"Querían que les dijera todo sobre mi familia, mis hijos, mis amigos, aliados, todo, pero nunca dije nada. Me querían poner como testigo protegido, pero eso no sirve", dijo Casillas mientras era torturado. Los intentos de ‘Tracy’ son cada vez en vano porque no le da la información que necesita. Tras agredir a los oficiales y escaparse de la sala de interrogatorios, la agente infiltrada se alista para salir detrás de él, pero Aurelio Casillas es más hábil y se escapa.

¿Dónde ver 'El señor de los cielos 8' desde Perú?

La octava temporada de 'El señor de los cielos' será transmitido a través de Telemundo y también por su aplicación.

'El señor de los cielos ' temporada 8: horarios en el mundo

Perú: 9 p. m.

Ecuador: 9 p. m.

Colombia: 9 p. m.

México: 9 p. m.

Chile: 11 p. m.

Bolivia: 10 p. m.

Venezuela: 10 p. m.

Argentina: 11 p. m.

Brasil: 11 p. m.

Estados Unidos (California): 11 p. m.

¿Quién es 'El señor de los cielos' en la vida real?

El narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes sirvió de inspiración para la serie “El señor de los cielos”. Él controlaba el ‘Cártel de Juárez’ y se consideraba el líder de las operaciones en América del Norte, tanto así que recibió el apodo del ‘Rey del oro blanco’ por la coca y durante su época, era muy respetado por los cárteles más representativos del país azteca: Juárez, Golfo, Sinaloa y Tijuana.

Después de que murió Pablo Escobar en Colombia, el cártel de Amado Carrillo se convirtió en el principal proveedor de cocaína. A diferencia del ‘Patrón’, Carrillo se mantenía en perfil bajo y eso llevó a que dominara el negocio.

El narcotraficante corrompió a muchas autoridades, pero el que más llamó la atención fue el del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo. ¿Por qué? Porque tenía fama de inquebrantable, hasta lo condecoraron por hacerle frente a la lucha contra la droga en México.

No obstante, dos meses antes de que muriera Amado Carrillo, se conoció que la mencionada autoridad trabajaba para el narco. De acuerdo con los informes de la DEA, Carrillo ganaba de alrededor de 300 millones de dólares semanal y el 1% de esa cantidad servía para pagar los sobornos.

