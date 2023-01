Así cambió Aurelio Casillas en las siete temporadas de 'El señor de los cielos'. | Fuente: Composición

A lo largo de siete temporadas, Rafael Amaya le ha dado vida a 'El señor de los cielos'. Este 2023, el actor mexicano regresa para una octava ocación. Este martes 17 de enero a las 9 p. (hora peruana) el público conocerá el desarrollo de la historia del famoso narcotraficante que supuestabamente estaba muerto y enterrado.

Para quienes se están uniendo a la saga por primera vez o para quienes quieren revivir todo lo que ha pasado en la trama hasta ahora, te compartiremos un resumen de todo lo que ha sucedido en todas las temporada.

Resumen de todas las temporadas de 'El señor de los cielos'

Temporada 1 (2013)

La primera temporada de ‘El señor de los cielos’ cuenta los orígenes de Aurelio Casillas desde la pérdida de su padre. Como hermano mayor, se puso a la familia en el hombro ya que su madre era una persona mayor y tenía un hermano menor, ‘Chacorta’. Cansado de que no conseguía el dinero que necesitaba, ingresó al mundo del narcotráfico como ‘mandadero’, luego sicario y fue abriéndose camino en esta industria convirtiéndose en el famoso ‘El señor de los cielos’.

Temporada 2 (2014)

Tras ser descubierto por la policía, decide cambiarse de rostro en una clínica. Muchos creían que había muerto porque es alérgico a la anestesia. Sin embargo, se respaldaron esa muerte (incluso su madre se lo creyó), para que siga operando en el anonimato. Con su porte y belleza, sus dos mejores armas, las utiliza para seducir mujeres que están en el negocio para conseguir ser el único líder.

Temporada 3 (2015)

‘El señor de los cielos’ no es intocable. La policía dio con su paradero y estuvo preso en un búnker de la marina mexicana. Sin ver la luz del día ni saber si ya es de noche, soporta fuertes torturas. Las autoridades hacen lo posible para que Aurelio Casillas les dé los nombres de sus cómplices, pero no dice ni una palabra. No le duelen los golpes, sino el estar lejos de su familia, de Heriberto, su hijo, Mónica Robles, el amor de su vida, y su familia.

Temporada 4 (2016)

Ya en libertad, Aurelio Casillas no se queda tranquilo al operar bajo las sombras y quiere más, por ello, pone a un títere en la presidente de México para que pueda pasar drogas a los Estados Unidos sin tener problemas con las autoridades. No obstante, un problema en los riñones hace que le ponga un stop a sus negocios, pero necesita un trasplante urgente. Al ver que nadie es compatible, va en busca de todas las mujeres con las que estuvo a ver si había tenido un hijo.

Temporada 5 (2017)

Aurelio Casillas se enamora perdidamente de Emiliana Contreras y se mudan juntos a un rancho cerca de la sierra conocido como el triángulo Dorado entre los estados de Sonora, Sinaloa y Durango, donde sigue disfrutando de su condición de “muerto” para las autoridades. Sin embargo, ya está planeando su guerra contra Víctor, su sobrino, en la cual se derramará mucha sangre y no necesariamente de gente ajena.

Temporada 6 (2018)

Aunque Aurelio Casillas ha hecho gala de sus condiciones de extraordinario cazador, en esta nueva temporada deberá volverse fugitivo y evitar así convertirse en presa del temible capo colombiano “El Cabo” (Robinson Díaz), quien viene a saldar la deuda de la muerte de su hijo, al costo que sea. Sin embargo, un balazo cerca de la cien hace que Casillas quede en coma.

Temporada 7 (2019)

Mientras los médicos más prestigiosos intentan despertar a Aurelio Casillas del coma, los Casillas terminan aliándose con sus peores enemigos para intentar sacar a Amado de la cárcel. El plan de rescate terminará desatando una guerra contra los gobiernos de México y Estados Unidos. El Cabo pone en marcha su plan de venganza contra los Casillas. Amado y Diana se trasladan a Grecia en búsqueda de nuevos aliados y socios que ayuden a fortalecer el Cartel, pero la mafia de Los Balcanes tiene otros planes. Los colombianos disfrutan su venganza.

