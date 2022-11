Rafael Amaya volverá a interpretar a Aurelio Casillas en la temporada 8 de 'El señor de los cielos'. | Fuente: Telemundo

¡Es oficial! Telemundo reveló la fecha de estreno para la temporada 8 de 'El señor de los cielos'. Por medio de sus redes sociales, la casa televisora compartió un video donde se le ve a Aurelio Casillas (Rafael Amaya) siendo torturado en la cárcel.

"Me sacaron de la tumba, le hicieron creer a todos que estaba muerto. Encerrado, torturado, como un animal, pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar y que no quiera volver con su manada. A la familia no se le toca, muchos menos si son Casillas", se le escucha decir al protagonista.

¿Cuándo se estrena 'El señor de los cielos 8'?

La temporada 8 de 'El señor de los cielos' se estrena el martes 17 de enero de 2023 por Telemundo.

Para la continuación de la historia, uno de los actores que confirmó su regreso fue Isabella Castillo, quien se luce junto a Isidro (Garbiel Bonilla), que vuelve con su papel como el hijo de Aurelio Casillas (Rafael Amaya). Otro de los personajes queridos es la Tata (Wendy de los Cobos), que publicó una imagen junto a su hijo en la ficción, Ismael Casillas.

Que tiemblen todos, Aurelio regresa dispuesto a vengarse. #ElSenorDeLosCielos Nueva temporada: Martes 17 de enero a las 9PM/8C por Telemundo. #ESDLC8 💥#ESDLC8Trailer pic.twitter.com/ATYT3UnDi4 — Señor de los Cielos (@SrDeLosCielosTV) November 26, 2022

Aurelio Casillas regresa de la muerte en el avance oficial de la temporada 8

El actor Rafael Amaya lanzó un avance de lo que se verá en la octava temporada de 'El señor de los cielos' donde se ve que su personaje ‘resucita’ para vengarse de sus enemigos y seguir siendo el líder.

En el teaser de un minuto y medio, se le escucha decir a Casillas que volverá para poner las cosas en su lugar. “Se dice que solo Dios nos ve a todos, pero a veces, lo que no se ve tiene el poder de destruir todo y a todos en su camino”.

Además, en las imágenes del video se puede ver a todos los peones de Aurelio Casillas ir hacia el desierto donde fue enterrado para salvarle la vida. Muchos de ellos corren para abrir su ataúd done finalmente despierta.

De inmediato sacan las palas y los picos para escarbar, al darse cuenta de que se trata de sus compañeros, 'El señor de lo cielos' comienza a golpear la madera con desesperación y logra salir de ahí. Al verlo bien, le entregan su arma y grita su popular frase “¡Arre!”.

En la vida real, Amado Carrillo era buscado por la policía y por la DEA, pero era muy escurridizo, así que no era fácil atraparlo. Se le conocía como 'El señor de los cielos' debido a la gran flota de aviones (Boeing 727) y avionetas que tenía, este transporte le sirvió para poder pasar la droga de México a Estados Unidos y sabía cómo hacer para que los radares no lograran fijarlo como punto.

