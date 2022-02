Elif | Fuente: Caracol TV

"Elif" es una novela turca famosa dentro del género del drama, que tuvo su primera emisión en 2014 y que, en los lugares donde se ha emitido ha tardado años para emitir su capítulo final.

Actualmente, la novela turca está al aire en algunos países de América Latina. Por ejemplo, en Ecuador fue transmitida por primera vez en 2018 y aún continúa en las pantallas.

En Colombia, la novela lleva transmitiéndose casi cinco años a través de Caracol TV. No obstante, ya se había anunciado que para finales de enero iba a terminar de transmitirse. Sin embargo, según los televidentes, el canal continuó transmitiendo los faltantes capítulos de la novela.

¿Cuántos capitulos tiene "Elif"?

Para la sorpresa de los fanáticos, la telenovela tiene 940 episodios de una hora cada uno. En Turquía, Kanal 7 transmitió la producción entre 2014 y 2019, lo que da un indicio de cuánto se extiende en el tiempo. Claro que allá es distinto el sistema: las telenovelas suelen dividirse en temporadas largas con algunos meses de 'break'.

Un dato curioso es que, Isabella Damla Güvenilir nació en 2009 y tenía apenas cinco años cuando fue elegida para interpretar a Elif, así que pasó la mitad de su vida frente a las cámara.

