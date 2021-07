Emmy 2021: Conoce la lista completa de nominados a la gala que premia lo mejor de la TV

El público que estará presente en el Microsoft Theater de Los Ángeles estará conformado por los nominados, sus acompañantes y los artistas que entregarán premios. La gala se llevará a cabo el 19 de septiembre. | Fuente: Emmy

Este martes 13 de julio, la Academia de la Televisión dieron a conocer a los nominados de los Emmy 2021. Los encargados de dar los nombres de los que podrían llevarse una estatuilla en las diversas categorías televisivas fueron Ron Cephas Jones, recordado por su reciente papel en “This is Us” y su hija Jasmine, quien fue parte del elenco del exitoso “Hamilton”.

El año anterior, la ceremonia de los Emmy se dieron sin público y con algunos nominados viendo la gala a través de Zoom y los presentadores hablándole a la cámara desde el escenario principal. Este año, a diferencia de la gala 2020, los Emmy tendrán una gala presencial, pero con audiencia limitada. Cedric the Entertainer de a serie “The Neighborhood” será el presentador principal. El público que estará presente en el Microsoft Theater de Los Ángeles estará conformado por los nominados, sus acompañantes y los artistas que entregarán premios. La gala se llevará a cabo el 19 de septiembre.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS A LOS EMMY 2021

Mejor serie de drama

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Mejor actor protagonista de una serie de drama

Sterling K. Brown

Jonathan Majors

Josh O'Connor

Regé-Jean Page

Billy Porter

Matthew Rhys

Mejor actriz protagonista de una serie de drama

Uzo Aduba

Olivia Colman

Emma Corrin

Elisabeth Moss

MJ Rodriguez

Jurnee Smollett





Mejor comedia

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson

Michael Douglas

William H. Macy

Jason Sudeikis

Kenan Thompson

Mejor actriz de comedia

Aidy Bryant

Kaley Cuoco

Allison Janney

Tracee Ellis Ross

Jean Smart

Mejor miniserie

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen’s Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Michaela Coel



Cynthia Erivo

Elizabeth Olsen

Anya Taylor-Joy

Kate Winslet

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Paul Bettany

Hugh Grant

Ewan McGregor

Lin-Manuel Miranda

Leslie Odom Jr.

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Renée Elise Goldsberry

Kathryn Hahn

Moses Ingram

Julianne Nicholson

Jean Smart

Phillipa Soo





Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Thomas Brodie Sangster

Daveed Diggs

Paapa Essiedu

Jonathan Groff

Evan Peters

Anthony Ramos

Mejor actor secundario en comedia

Carl Clemons-Hopkins

Bowen Yang

Kenan Thompson

Brett Goldstein

Brendan Hunt

Nick Mohammed

Jeremy Swift

Paul Reiser

Mejor actriz secundaria en comedia

Hannah Einbinder

Cecily Strong

Aidy Bryant

Kate McKinnon

Juno Temple

Hannah Waddingham

Rosie Perez

Mejor actor invitado a una serie de comedia

Alec Baldwin

Dave Chappelle

Daniel Kaluuya

Dan Levy

Morgan Freeman

Mejor actriz invitada a una serie de comedia

Yvette Nicole Brown

Issa Rae

Jane Adams

Maya Rudolph

Kristen Wiig

Bernadette Peters

Mejor dirección de una serie de comedia

B Positive: “Pilot”

Hacks: “Pilot”

Mom: “Scooby-Doo Checks And Salisbury Steak”

Ted Lasso: “Biscuits”, “The Hope That Kills You” y “Make Rebecca Great Again”

The Flight Attendant: “In Case Of Emergency”

Mejor guión de una serie de comedia

Girls5eva: “Pilot”

Hacks: “Pilot”

PEN15: “Play”

Ted Lasso: “Make Rebecca Great Again” y “Pilot”

The Flight Attendant: “In Case Of Emergency”

Mejor actor invitado en una serie dramática

Courtney B. Vance

Charles Dance

Don Cheadle

Timothy Olyphant

Carl Weathers

Mejor actriz invitada en una serie dramática

Sophie Okonedo

Clarie Foy

Alexis Bledel

McKenna Grace

Phylicia Rashad

Mejor dirección de una serie de drama

Bridgerton: “Diamond Of The First Water”

Pose: “Series Finale”

The Crown: “War”

The Crown: “Fairytale”

El cuento de la criada: “The Wilderness”

The Mandalorian: “Chapter 9: The Marshal”

Mejor guión de una serie de drama

Lovecraft Country: “Sundown”



Pose: “Series Finale”

The Boys: “What I Know”

The Crown: “War

El cuento de la criada: “Home”

The Mandalorian: “Chapter 13: The Jedi' y 'Chapter 16: The Rescue”

Programas de variedades y talk-show

Conan

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor reality

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

