La actriz Julia Garner consiguió imponerse frente a sus contrincantes en la categoría de mejor actriz de reparto en una serie de drama durante los Emmy 2022. Gracias a su papel en la serie de Netflix, "Ozark", la intérprete le ganó a quien era la favorita en esta candidatura: Rhea Seehorn, quien encarnó a Kim Wexler en "Better Call Saul".

Es la tercera vez que Garner gana un premio en la gala que se desarrolla este 12 de septiembre en Los Ángeles (EE.UU.). De hecho, todas las ocasiones que se llevó un galardón fue gracias a su rol de Ruth Langmore en la producción creada por Bill Dubuque.

Esta noche, además de Rhea Seehorn, también dejó fuera de carrera a Christina Ricci ("Yellowjackets"), Sydney Sweeney ("Euphoria"), Sarah Snook ("Succession"), Jung Ho-yeon ("El juego del calamar"), Patricia Arquette ("Severance") y J. Smith-Cameron ("Succession").



Al recibir su galardón en los Emmy 2022, donde también compite por su rol en la serie "Inventing Anna", Julia Garner agradeció a la Academia de Televisión, Netflix y MRC, y a los guionistas que crearon a Ruth Langmore. "Ella cambió mi vida", dijo. Y agregó: "Quiero agradecer a Jason Bateman por arriesgarse conmigo".

"Y Laura Linney, has sido una luz que me guía. Me siento muy agradecida, muy agradecida, de estar aquí... y de interpretar a Ruth y de estar con artistas tan increíbles y hermosos. Los amo a todos", concluyó la actriz.

Michael Keaton, el primer ganador de la noche en los Emmy 2022

El primer ganador de la noche en los Emmy 2022 fue el veterano actor Michael Keaton, quien estaba nominado a mejor actor en una serie o película limitada o de antología gracias a su papel en "Dopesick". De las manos de Oprah Winfrey, el intérprete del Dr. Samuel Finnix recibió su galardón y ofreció un breve, pero emotivo discurso.

"Me duele mucho la cara por todas las sonrisas falsas que he estado haciendo", bromeó al principio quien vistiera el disfraz de Batman en las cintas de Tim Burton. Pero luego, poniéndose serio, añadió: "Este es uno de los proyectos especiales en los que he trabajado. Significa algo".

Michael Keaton también agradeció a su familia "por nunca hacerme sentir tonto". Y añadió que a lo largo de su trayectoria, que suma varios roles significativos, además de reconocimientos, hubo quienes no creyeron en él. "He tenido algunos escépticos. ¿Pero saben qué? Estamos bien".

El actor de "Dopesick" levantó su estatuilla y se la dedicó a los "verdaderos creyentes". No es, por otro lado, el primer premio que recibe por este papel: en 2021, recibió uno en los SAG Awards. En los Emmy 2022, pudo imponerse frente a Andrew Garfield y Oscar Isaac.

