"Friends": La serie llegará a las salas de cine a 25 años de su estreno

La icónica serie "Friends" llegará a las salas de cine por su 25 aniversario. | Fuente: Archivo

La comedia "Friends", una de las series más populares de la historia de la televisión, celebrará en septiembre su 25 aniversario con la proyección en los cines estadounidenses de doce de sus episodios más famosos.



La compañía audiovisual Fathom Events, que ha organizado esta fiesta en honor a "Friends", informó este martes en un comunicado que estos capítulos se podrán ver en más de mil cines de EE.UU. en tres noches diferentes (23 y 28 de septiembre y 2 de octubre) con cuatro entregas por velada.



"Estamos entusiasmados de celebrar el 25 aniversario de 'Friends', una serie de televisión que continúa teniendo un impacto cultural y atrayendo a nuevos fans de diferentes generaciones", dijo el consejero delegado de Fathom Events, Ray Nutt.



"Los fans tendrán la oportunidad de reunirse y recordar algunos de las escenas más hilarantes y emotivas de esta aclamada comedia, pero esta vez en los cines", añadió.



Por su parte, la jefa de marketing de Warner Bros. Television Group, Lisa Gregorian, defendió que el eco que sigue teniendo esta serie es "un verdadero testamento" del "genio" de sus creadores y "del increíble talento" de su reparto.



"No podríamos estar más emocionados de ofrecer estos episodios remasterizados digitalmente en los cines, por primera vez, para que juntos, en una experiencia compartida, nuestros leales seguidores puedan disfrutar algunas de sus escenas favoritas de 'Friends' de una manera nueva", agregó.



"Friends", que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena protagonizados por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.



Pero la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.



En este sentido, HBO Max, el nuevo servicio de "streaming" que estrenará WarnerMedia el año próximo, anunció en julio que "Friends" abandonará Netflix para unirse a su servicio en exclusiva.



A finales de 2018 se extendió el rumor de que "Friends" iba a salir del catálogo de Netflix, pero poco después la plataforma confirmó que seguiría en su oferta al menos durante 2019.



The New York Times aseguró entonces que Netflix pagó cien millones de dólares a Warner para conservarla durante este año. EFE