"Friends": Rodaje del capítulo especial que reunirá a los seis protagonistas se retrasa por el coronavirus

El capítulo especial de "Friends" se retrasa por el coronavirus. | Fuente: Warner Bros.

El rodaje del especial que reunirá a las seis estrellas de "Friends" fue retrasado por HBO Max debido a la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus.



The Hollywood Reporter aseguró este miércoles que la grabación de esta esperadísima reunión se iba a llevar a cabo el 23 y el 24 de marzo en los estudios de Warner Bros. en Burbank (EE.UU.) con la intención de que el especial estuviera listo para el lanzamiento en mayo de HBO Max, la nueva apuesta para el "streaming" de WarnerMedia.



Sin embargo, la delicada situación provocada por el coronavirus, que ha llevado a la industria de Hollywood a bajar la persiana por completo, ha obligado a HBO Max a retrasar el rodaje del especial de "Friends" hasta mayo.



HBO Max no concretó hoy si el especial podrá verse, como estaba previsto inicialmente, cuando comience a funcionar la plataforma digital en mayo (no hay aún fecha concreta de lanzamiento).





Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, los seis protagonistas de "Friends", formarán parte de este especial junto a los creadores de esta comedia, David Crane y Marta Kauffman.



Medios estadounidenses apuntaron que cada uno de los actores cobrará entre 2,5 y 3 millones de dólares por participar en esta reunión.



Aunque los millones de fans de "Friends" han suspirado durante años por nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa estilo "retrospectiva" con entrevistas con el reparto.



Hasta hace muy poco, "Friends" se emitía en Netflix, pero Warner no dudó en desembolsar el pasado verano más de 400 millones de dólares para recuperarla e integrarla como uno de los diamantes HBO Max.



"Friends", que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena.



Pero la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias neoyorquinas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. EFE