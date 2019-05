Filtran la trama del episodio final de "Game of Thrones". | Fuente: HBO

Sorpresa para todos los fanáticos de “Game of Thrones”. La trama del episodio final fue filtrada en diversas redes sociales y los seguidores de la serie fantástica se han sorprendido, pero no por la filtración (debido a que no es la primera vez que ocurre), sino porque el supuesto final es muy malo.

La filtración del episodios de realizó en una enigmática cuenta de Reddit, la cual ya fue eliminada, pero el contenido de la publicación, que incluía la trama de los episodios 5 y 6 de la serie, fue recogido por el medio "Inverse".

Como se recuerda, a solo días del estreno de la temporada final de "Game of Thrones" se filtraron spoilers del primer episodio. Fue el canal de YouTube "Frikidoctor" que publicó un video con información de la serie, pero rápidamente HBO censuró el video.

La trama de todos los episodios de la octava y última temporada de "Game of Thrones" fueron filtrados en redes sociales y los fanáticos de la serie se han mostrados muy digustados por la trama del epílogo de la serie.



Los fieles seguidores de la serie, quienes pudieron ver los spoilers del episodio final ─del cual aún se desconoce el nombre─, señalaron que es el peor de toda la historia y criticaron las decisiones tomadas por HBO, debido a que el autor de los libros en los que está basada la serie George R.R. Martin aún no termina de escribir los dos últimos libros que completaran la saga "Canción de hielo y fuego".

EL DOCUMENTAL DE "GAME OF THRONES"



"Game of Thrones" llega a su fin este domingo 19 de mayo, sin embargo, HBO ya prepara un emotivo documental para todos los fanáticos de la serie fantástica, el cual el 26 de este mes.

Este documental se llamará "The Last Watch" y hará un repaso al desarrollo de todas las temporadas de la aclamada serie. En este nuevo material se podrá ver todo el trabajo detrás de las 8 temporadas y los 73 episodios de la ficción de HBO.

Quienes ya visionaron este nuevo material relacionado a "Game of Thrones" fueron los actores y tuvieron sorpresivas reacciones. Kit Harington, quien da vida a Jon Snow, se emocionó hasta las lágrimas.

"The Last Watch" tendrá una duración de dos horas y contará con las declaraciones de los actores con respecto a la serie, además, de las impresiones del equipo de realización de la ambiciosa producción.