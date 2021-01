Gordon Ramsay | Fuente: IMDB / "MasterChef Australia" (2009)

Polémico, descarado y con un carácter explosivo, pero también exitoso y muy popular. Así es Gordon Ramsay, uno de los chefs más conocidos del planeta y que, ante el estreno de la nueva temporada de "Hell's Kitchen", aseguró a EFE que para triunfar en la alta cocina no basta sólo con el talento.



"Cocinar es como un deporte: hay muchas divisiones y no todos llegan a lo más alto", defendió el escocés.



Nadie duda de la maestría de Ramsay en los fogones, que le llevó a abrir restaurantes de prestigio por todo el mundo.



Pero al margen de ser una figura de la alta cocina, el chef viene dejando un impacto en la cultura popular aún más grande con programas televisivos como "Hell's Kitchen" o "Kitchen Nightmares", que han contribuido de manera decisiva a que la fiebre por la gastronomía se colara también en la pequeña pantalla.



De nuevo con la mala leche y los arrebatos de ira característicos de Ramsay, "Hell's Kitchen" estrena el 7 de enero en Fox en Estados Unidos su decimonovena temporada, que tiene como principal novedad que la competición entre los aspirantes a chef se desarrolla esta vez en Las Vegas (EE.UU.).



EFE asistió en abril de 2019 al rodaje en la ciudad del juego de esta nueva entrega de "Hell's Kitchen" y ahí pudo hablar con Ramsay en una entrevista que, debido a varios retrasos y al impacto de la pandemia, no se pudo publicar hasta este 5 de enero.



Después de tantas temporadas de "Hell's Kitchen", ¿cómo intenta mantener una perspectiva fresca para tratar de sorprender al público?



En cada año y en cada temporada conseguimos ser más y más creativos. Esta temporada número 19 es un sueño y somos mucho mejores de lo que fuimos en la primera temporada.



Intentamos estar al tanto de lo que pasa en la industria. Ya sea una innovación en los superalimentos o en la cocina molecular, traemos esas corrientes actuales y giros en el desarrollo de nuestros desafíos.



Más allá de sus cualidades en la cocina, ¿qué capacidades busca en un ganador de "Hell's Kitchen"?



Busco a alguien que tenga visión, a alguien que sea atrevido, tenaz. Y a alguien que tenga determinación.



Cocinar es como un deporte: hay muchas divisiones y no todos llegan a lo más alto. Ser disciplinado, ser un visionario y tener un gran sentido de la dirección en el plato son las claves fundamentales que buscamos en el talento joven.



Cuando cocinas en este nivel, no se trata de ganar dinero. Y si eres bueno en tu trabajo y es una pasión, en lugar de un empleo normal de 9 a 5, el dinero llegará.



Para mí, la comida es como la medicina. (Los aspirantes) necesitan tener un aprendizaje de ocho, diez o doce años antes de obtener nada de vuelta. La paciencia es una virtud en la cocina: tienes que ser súper paciente.



SIN ARREPENTIMIENTOS



Usted puede ser divertido y encantador algunas veces, pero también muy serio y brutalmente honesto en otras ocasiones. ¿Alguna vez pensó que había ido demasiado lejos o que había sido demasiado duro con alguien? ¿Se arrepiente de algo?



Nunca me arrepiento de nada. Soy un tipo apasionado.



El pasado domingo fui a ver un partido increíble de playoff de hockey y uno de los jugadores fue noqueado. A nadie le importó una mierda. El público siguió gritando y chillando, los jugadores tuvieron que continuar...



¿Dónde me deja esto? Simplemente creo en lo que hago. Quiero sólo lo mejor. Y, sabes, tengo días buenos y días malos. Creo que los días malos parecen más interesantes y los buenos parecen más aburridos. Para el público es una combinación de ambos.



Pero, no. Definitivamente no me arrepiento de nada. No, no, no.



Mirando al futuro, ¿cuál le gustaría que fuera su legado? ¿Cómo le gustaría ser recordado?



Creo que si hubiera algo por lo que me gustaría ser recordado sería por lo saludable de la presión, por abrir nuevos horizontes.



Mira, he trabajado con algunos cocineros geniales. He visto a Ferran Adrià acabar consumido en El Bulli hasta que dijo: "Stop, se acabó". Y este hombre estaba cocinando cinco o diez años por delante de cualquier otra persona en el planeta.



En 2019 celebramos los 21 años de Restaurant Gordon Ramsay (Londres) y sus 19 años con tres estrellas Michelín. Así que, sí: pasión y honestidad brutal, eso es realmente importante.

(Con información de EFE).