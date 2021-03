De "El día de mañana" a "Mare of Easttown": Todos los estrenos de HBO y HBO GO en abril. | Fuente: Composición | HBO

HBO y HBO GO viene recargado de series, películas y más estrenos para el mes de abril. En su nuevo catálogo, el canal nos presenta lo que se viene para el cuarto mes del año y su contenido sorprenderá a más de uno.

Teniendo a Kate Winslet como protagonista en "Mare of Easttown", contará la historia de una detective de una pequeña ciudad en Pensilvania que investiga un asesinato local mientras que la vida se desmorona a su alrededor.

Asimismo, habrá comedia como "A Black Lady Sketch" donde cuatro mujeres afroamericanas te divertirán con sus puestas en escenas teniendo a diferentes artistas como invitados. Conoce qué nos traer HBO y HBO GO en abril.

SERIES

El día de mañana - 5 de abril

The Nevers - 11 de abril

Mare of Easttown - 18 de abril

A Black Lady Sketch - 23 de abril (Pre estreno en HBO GO)

DOCUMENTALES DE ESTRENO

Sergio Mendes: In The Key of Joy - 27 de abril

Esta es la programación más destacada de abril. Todos los títulos a continuación están disponibles exclusivamente en HBO y HBO GO. | Fuente: HBO

PELÍCULAS DE ESTRENO EN HBO



Twist: 1 de abril

Midway: Batalla en el Pacífico 3 de abril

Uno para todos 9 de abril (Estreno en HBO Mundial)

Música, glamour y fama: 10 de abril

Mortal Kombat Leyendas: La Venganza De Scorpion: 15 de abril (Estreno en HBO GO)

La isla de la fantasía: 17 de abril

La galería de los corazones rotos: 24 de abril

Palabras en las paredes: 24 de abril

ÚLTIMO EPISODIO

Q: Into The Storm: 4 de abril

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE VER EN HBO GO

Don’t Worry He Won’t Get Far On Foot: 11 de abril

Brightburn: 14 de abril

The Intruder: 14 de abril

Shazam: 17 de abril

Fast And Furious Presents: Hobbs & Shaw: 21 de abril

Bingo O Rei Das Manhas: 30 de abril

Justice League The Fatal Five: 30 de abril

Men In Black International: 30 de abril

