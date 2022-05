Una nueva disputa por el Trono de Hierro marca el teaser de 'House of the Dragon', el spin-off de 'Game of Thrones' | Fuente: HBO

HBO Max arrancó oficialmente la cuenta regresiva para el estreno de su nueva serie: 'House of the Dragon' el spin-off y precuela de 'Game Of Thrones'. Como antesala a este esperado acontecimiento televisivo, el servicio de streaming publicó un adelanto de lo que será esta nueva disputa por el Trono de Hierro.

"La historia no recuerda la sangre...recuerda los nombres", es la impactante frase que da cierre a este nuevo trailer. La producción, que constará de diez capítulos, será dirigida por Clare Kilner, Geeta Patel, Miguel Sapochnik y Greg Yaitanes. La trama se basa en el libro "Fuego y sangre" de George R. R. Martin, quien también forma parte de la producción.

“Espero involucrarme en todo y, quién sabe, si las cosas van bien, quizás incluso pueda escribir algunos episodios, como hice en las primeras cuatro temporadas de Game of Thrones ”, escribió el autor en una publicación de su blog.

¿EN QUÉ ÉPOCA ESTÁ AMBIENTADA LA SERIE?

'House of the Dragon' está ambientada 200 años antes de los hechos narrados en 'Game of Thrones', y cuenta la historia de la Casa Targaryen, que destaca por su íntima relación con la especie de los dragones.

Precisamente, el avance nos lleva a la época en la que los Targaryen gobernaban Westeros; además se mencionan a varios personajes con nombres conocidos que juran su lealtad al rey Viserys y su heredera, la Princesa Rhaenyra.

LOS PERSONAJES

El personaje que destacará en "House of the Dragon" será el también conocido 'Rey Mendigo' y será interpretado por Paddy Considine, a quien hemos podido ver en la primera temporada de "El visitante". Él estará acompañado por Olivia Cooke como 'Alicent Hightower', Emma D'Arcy como la 'Princesa Rhaenyra Targaryen' y Matt Smith dando vida al 'Príncipe Daemon Targaryen', entre otros.



La serie llegará el 21 de agosto con estreno en todo el mundo a través de la plataforma y los canales de HBO. Además de esta nuevo avance que se liberó este jueves 5 de mayo, también se presentaron los afiches oficiales de los personajes principales.

