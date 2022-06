"House of the Dragon": todo lo que debes saber sobre la precuela ambientada más de 150 años antes de "Game of Thrones"

La historia de "House of thr Dragon" sucede 167 años antes de los acontecimientos que vimos en la serie "Game of Thrones". | Fuente: HBO

El final de "Game of Thrones" dejó a varios seguidores de la obra de George R.R. Martin con un mal sabor de boca. Tiempo después, HBO anunció la realización de una precuela llamada "House of the Dragon", que tocará los sucesos ocurridos 167 años antes de lo que vimos en la exitosa serie fantástica que emitió el canal entre 2011 y 2019.

Sin embargo, a pesar de estar cerca a su estreno (en agosto próximo), pocos conocen la historia en la que está basada esta precuela de "Game of Thrones". De hecho, al igual que pasó con su antecesora, pocos conocen la historia en la que está inspirada "House of the Dragon": la guerra civil que enfrentó a la familia Targaryen, los antepasados de Daenerys, a quien vimos conocimos siendo interpretada por Emilia Clarke.

Si no estás enterado de la historia que cuenta el libro en el que se inspira "House of the Dragon", en el más reciente episodio del podcast "Entendí esa Referencia", Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático de las historias de George R.R. Martin, quien nos pinta el panorama de lo que veremos en la serie y cómo se adaptaría el libro del cual proviene.

Qué familias históricas veremos en acción, quién es quién en cada bando de la familia Targaryen, te lo explicamos todo como para que llegues preparado al estreno de "House of the Dragon". Te dejamos el episodio a continuación.

ESCUCHA AQUÍ EL EPISODIO DE ENTENDÍ ESA REFERENCIA SOBRE "HOUSE OF THE DRAGON".

Otros episodios de "Entendí esa referencia"

“Entendí esa referencia” se estrenó en el 2019, la primera y segunda temporada está conformada por episodios en los que se discutió temas relacionados a títulos exitosos y cautivadores como “Game of Thrones”, “Avengers: Endgame” y “Joker”, entre otras producciones cinematográficas y televisivas.

En 2021, en su tercera temporada, los conductores de "Entendí esa referencia" hablaron sobre las nuevas series de Marvel (“The Falcon and The Winter Soldier” y “Loki”), los premios Oscar, lo nuevo del cineasta Zack Snyder, la última película que vimos en el cine antes de la pandemia y el apogeo de las plataformas streaming.

La cuarta temporada, estrenada este año, incluye episodios dedicados a Better Call Saul, The Batman, Dr. Strange en el multiverso de la locura, entre otras producciones.



