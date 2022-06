El 21 de agosto próximo llegará a HBO Max la precuela de "Juego de Tronos. ¿Qué esperar de esta nueva apuesta? "Entendí Esa Referencia" te da cuatro razones para ver y no ver "House of the Dragon". | Fuente: HBO Max

"House of the Dragon", la esperada secuela de la exitosa "Game of Thrones" llegará al streaming el 21 de agosto próximo a HBO Max. La nueva apuesta para ampliar el universo creado por George R.R. Martin buscará alcanzar la popularidad de su antecesora "Juego de Tronos." ¿Qué esperar de esta nueva apuesta? "Entendí Esa Referencia", , programa de YouTube de RPP, te da cuatro razones para ver y no ver "House of the Dragon".

"House of the Dragon" está ambientada 200 años antes de los hechos narrados en "Game of Thrones", y cuenta la historia de la Casa Targaryen, que destaca por su íntima relación con la especie de los dragones.

Precisamente, el avance nos lleva a la época en la que los Targaryen gobernaban Westeros; además se mencionan a varios personajes con nombres conocidos que juran su lealtad al rey Viserys y su heredera, la Princesa Rhaenyra.





PERSONAJES NUEVOS Y FAMILIAS IMPORTANTES DE WESTEROS

"House of the Dragon" tiene como personaje principal al conocido 'Rey Mendigo', a quien interpretará a Paddy Considine. Él estará acompañado por Olivia Cooke como 'Alicent Hightower', Emma D'Arcy como la 'Princesa Rhaenyra Targaryen' y Matt Smith dando vida al 'Príncipe Daemon Targaryen', entre otros.



La serie llegará el 21 de agosto a través de HBO Max.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?





¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.