El actor asegura que fue él quien recordó que sus hijos tenían la edad de la actriz. | Fuente: A24

El actor Juan Darthés se defendió de las acusaciones por abuso sexual que pesan en su contra. La actriz Thelma Fardín aseguró que su colega la violó cuando ella tenía apenas 16 años. Esto provocó un respaldo de un colectivo de actrices argentinas que han utilizado la etiqueta #Miracómomepongo para denunciar en redes sociales al argentino.

Según Darthés, el acto sexual nunca se consumó porque él rechazó las insinuaciones que Fardín le hizo cuando estaban en su habitación. “Yo le dije: ¿estás loca? ¿Qué te pasa?”, indica Fardín a un medio argentino.

“Tú tienes un novio, yo soy un tipo mayor. Yo le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella ¡Por Dios! ¿Cómo puedo hacer una cosa así?”, señala el actor, haciendo referencia a la frase que Thelma Fardín le habría dicho cuando él abusó de ella.



El argentino asegura que fue Fardín quien se le insinuó en aquella ocasión. | Fuente: A24

El actor asegura que él nunca se ocultó tras la denuncia y que ha hecho frente a las acusaciones. “Yo no me borré, yo estoy acá. Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato o me condeno. Esto es lo que quiero que sepa la gente”, remarca Darthés.

“Ya se pusieron en el lugar de Thelma. Pero no es verdad. Iremos a la justicia de donde sea. No pasó absolutamente nada, fui yo el que la sacó de la habitación y le dije a Thelma “tú tienes la edad de mis hijos, ¡sal de acá!”, recuerda el actor.

Además, explica que entiende la posición que ha tomado el país sobre este caso. “Si yo fuera el país, yo también lo avalaría. Con 100 mujeres avalando lo que dice sin saber si es cierto o no”, dice.

“Yo voy a ir a Nicaragua, me voy a presentar. Soy el único tipo que, cuando alguien dijo algo de mí, me presenté ante la justicia. La única persona que lo hizo. ¡Oh casualidad que me castigan de esta manera!”, agregó Juan Darthés en el adelanto de esta entrevista exclusiva.

EL CASO



Thelma Fardín compartió su desgarrador testimonio con el colectivo “Actrices argentinas”. En medio de lágrimas, la actriz de 26 años recordó que ambos estaban en una habitación de hotel, cuando él le pidió que “lo tocara”.

"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró". "Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo 'mirá como me ponés'”, agrega.

Thelma Fardin denunció penalmente a Juan Darthes pic.twitter.com/rjA9Nyl5yH — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 11 de diciembre de 2018

“Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije 'tus hijos tienen mi edad' pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró", continuó Thelma durante la conferencia de prensa que realizó el colectivo de actrices argentinas.

Ella lloró desconsoladamente en el video que se compartió durante esta conferencia. A ella la acompañaban otras reconocidas artistas. El mismo material se compartió en redes sociales, provocando una serie de reacciones contra el actor.