Kate del Castillo es una reconocida actriz mexicana que desde hace 8 años se ha convertido en “La reina del sur”. La hija de Erick del Castillo se puso por primera vez en los zapatos de ‘Teresa Mendoza’ en 2013 y nunca imaginó que este personaje le iba a cambiar la vida de mil formas y para siempre.

Tras el final de la primera temporada y el éxito arrasador que tuvo, la artista decidió no volver a interpretar a ‘Teresa Mendoza’, sin embargo, por azares del destino volvió a ser “La reina del sur” y en una entrevista con el diario El Comercio, ha dicho que su vida cambió por completo.



“Me la cambió de mil de formas, y todas de las mejores. Si supieras cuántas cartas me llegan diciéndome que gracias a Teresa dejaron al marido que les golpeaba o a la persona que les hacía daño. Ha sido un personaje que perseguí durante muchos años, yo moría por hacerlo y sé que otras actrices también, porque es hermoso, cautivante y está lleno de defectos. Hasta la salida de Teresa no existían personajes femeninos tan fuertes, honestos y reales como ella. Todo lo que ha vivido no lo ha querido vivir, ha tenido que tomar drásticas decisiones para no morir, pero después se vuelve la mejor. Hay gente que no tiene opción, ella no la tuvo”, remarca la artista mexicana.

Kate del Castillo también habló de las similitudes entre su personaje y ella, ya que ambas son mujeres fuertes, pero también han vivido situaciones muy duras. "No sé si afortunada o desgraciadamente, pero son muchas cosas que tenemos en común, somos fuertes, pero también vulnerables. Ella tiene esa parte linda de ser una madre protectora, y yo no tengo hijos, pero tengo ese lado muy desarrollado: de proteger, acoger y querer defender a la gente. También nos encanta el tequila y nos va súper mal en el amor", enfatiza.

Las grabaciones de "La reina del sur 3"

La tercera temporada de "La reina del sur" inició sus grabaciones el pasado 1 de junio en México, luego pasó a Bolivia, Colombia y ahora se encuentra en Perú. Desde hace unos días ya se encuentran grabando diversas escenas de acción por las calles de Cusco y luego vendrán a la ciudad de Lima.



Kate del Castillo también habló sobre su primera vez en nuestro país y dice que está fascinada con su visita a Perú, un país lleno de magia y cultura.

“Me da vergüenza no haber sabido que habían lugares tan hermosos, mágicos y maravillosos como los países que hemos visitado. Perú es increíble, lleno de cultura y de gente acogedora. Me encanta que se esté poniendo en alto todo México y Latinoamérica, ya era hora”, destaca la actriz mexicana.

Kate del Castillo grabará escenas en solitario en el Cusco

Luciendo un diseño peruano, Kate del Castillo confirmó estar en Ollantaytambo, Cusco, para trasladarse seguidamente a Machu Picchu. Según declaraciones de la actriz Isabella Sierra, su hija en la ficción, la protagonista de “La reina del sur 3” grabará escenas en solitario en el parque arqueológico.

Desde historias en Instagram, la mexicana anunció su llegada a Ollantaytambo con una fotografía en el lugar: se le ve de espaldas lucir una casaca con el escudo del Perú, una prenda del reconocido diseñador Yirko Sivirich. “¡Camino a Machu Picchu!”, escribió para advertir su pronto arribo a la ciudadela y maravilla del mundo.

De acuerdo con información que brindó Isabella Sierra, joven actriz que da vida a Sofía Dantes (hija de Teresa Mendoza), Kate del Castillo estará en Machu Picchu, Cusco, filmando unas escenas por su cuenta. Mientras tanto, el resto del elenco viajaría de vuelta a Lima para continuar con el rodaje de la tercera temporada de “La reina del sur” en nuestra capital.

