La temporada número 18 del reality show de la familia más famosa de Estados Unidos, “Keeping Up With The Kardashians”, llegará a Latinoamérica a través de E! Entertainment a partir de agosto de este año.

¿Qué más podrán contarnos esta vez? Pues de acuerdo con el canal, las hermanas pasarán nuevamente por altos y bajos, y tratarán de llevarse bien, o al menos eso intentarán.

“Kim se vuelve demasiado amigable con el ex de Khloé, ella debe poner su pie firme y establecer algunos límites. Kylie se prepara para debutar su colaboración de Kylie Cosmetics con Balmain, pero Kris se preocupa cuando Kylie se enferma demasiado para viajar. La tensión aumenta cuando Kim y Khloé se enfrentan a Kourtney por su actitud reciente, lo que lleva a una pelea explosiva entre las hermanas”, reza la sinopsis de E!

Sin embargo, la gran pregunta es ¿cómo hicieron para grabar si están en cuarentena? La respuesta es sencilla. Kim Kardashian y sus hermanas no necesitaron del extenso equipo de filmación, pues cada una recibió un iPhone semanal para grabar cada detalle de sus vidas en confinamiento.

Farnaz Farjam, productora ejecutiva de KUWTK, tuvo una entrevista para la revista Elle donde confirmó esta nueva modalidad:

“Si Kris se molesta y sale del ángulo de la cámara, no es como si pudiéramos seguirla y seguir grabando. Ella tiene que volver a la pantalla y explicar (por qué se alejó). Es menos fácil, porque tenemos que darles instrucciones y tienen que ser más informativos con nosotros... pero como se trata de las Kardashian y son entretenidas de todos modos, será divertido para la gente”, aseguró.

“Keeping Up With The Kardashians” llega en su décimo octava temporada, la cual podrá verse a través de E! a partir de agosto 2020. Mientras llega el estreno a Latinoamérica, disfruta la temporada 17 todos los martes a las 10PM solo por E!.