Antonio Gil (Oleg Yasikov) y Alejandro Calva (César Güemes ‘Batman’) revelaron su amor por el Perú tras las grabaciones de "La reina del sur 3" en Cusco y Lima. | Fuente: RPP Noticias

El actor español Antonio Gil (Oleg Yasikov) y el mexicano Alejandro Calva (César Güemes ‘Batman’) respondieron a los medios sobre cómo fue grabar la escena de la tercera temporada de "La reina del sur" en Lima. A pesar de que no quisieron dar detalles de lo que se verá en la continuación de la historia, sí destacaron su visita en el Perú.

"He provado toda la comida peruana, me encanta", dijo el popular 'Batman'. Asimismo, su compañero comentó que ha sido una gran experiencia venir a nuestro país. "Hemos conocido muy poco, pero Cusco me ha encantado, Lima me encanta, ha sido una mezcla de sabores", agregó.

Por otro lado, Antonio Gil agradeció a los seguidores de "La reina del sur" por las muestras de afecto desde su llegara a Perú: "Los fanáticos nos han tratado con mucho cariño, muchas atenciones, regalitos. Machu Picchu es indescriptiblemente bello, lo he visto en los libros y quería conocer y no puedo creer que llegué", dijo muy emocionado.

Si bien no hay fecha de estreno, 'Oleg' resaltó que es probable que el próximo año veamos la tercera temporada de "La reina del sur". "Han pasado 4 años y todos los personajes han cambiado y no solo físicamente. Estamos buscando pistas de cosas que nos van a ayudar, es lo único que puedo decir", sostuvo.

Por su parte, el actor mexicano Alejandro Calva reveló que conocerán más países de América Latina. "Estuvimos en Bolivia, Colombia, ahora Perú, y después iremos a más países".

"La reina del sur 3" graba sus escenas en el Cercado de Lima

La narcoserie internacional “La reina del sur” estuvo grabando un capítulo de la tercera temporada en el Jirón Ocoña, en el Cercado de Lima, en la mañana del miércoles 13 de octubre.

En las imágenes recogidas por RPP Noticias se ve que hay mucho movimiento ya que Kate del Castillo, actriz mexicana que le da vida a Teresa Mendoza, está caminando junto a Antonio Gil (Oleg Yasikov) y Alejandro Calva (César Güemes ‘Batman’).

Hasta el momento no se saben detalles sobre lo que se tratará esta escena de “La reina del sur 3”, pero se les ve con varias maletas negras por lo que se presume que se trataría de dinero ya que, como se recuerda, la protagonista es jefa de su cártel.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.