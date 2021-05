Serie live-action de "Las Chicas Superpoderosas" será replanteada. | Fuente: The CW

¿“Las Chicas Superpoderosas” dirán adiós? Los nuevos reportes sobre su desarrollo indican que la producción no está tomando un buen camino, razón por la que se canceló el episodio piloto que iba a emitirse por la señal de Warner Channel (The CW). Según medios especializados, la decisión se dio después de una filtración –no confirmada– del guion.

Unos días atrás, la trama de la producción live-action basada en el dibujo animado “Las Chicas Superpoderosas” fue filtrada en Twitter. A pesar de que aún no se ha afirmado que se trata de información real, el CEO de The CW, Mark Pedowitz, comunicó que la historia será reimaginada, porque “el piloto no funcionó”.

Pedowitz no negó la veracidad de las filtraciones en redes sociales, pero aseguró que seguirán adelante con la ficción televisiva, protagonizada por Dove Cameron, Yana Perrault y Chloe Bennett, que se estrenará entre el 2021 y 2022. “Puede que se haya sentido un poco demasiado cursi y no arraigado en la realidad”, añadió sobre la idea original del guion.

Las filtraciones de “Las Chicas Superpoderosas”

El supuesto guion filtrado del live-action de “Las Chicas Superpoderosas” incluía un listado de escenas y narrativas de evidente contenido adulto: Bombón, Burbuja y Bellota se toman fotografías desnudas, tienen una maratón sexual, y se refieren a la vida como “una gran erección de odio”.

En el pronunciamiento oficial de la cadena de televisión estadounidense no se ha señalado a los leaks como el motivo de la cancelación del piloto de “Las Chicas Superpoderosas” y no se ha despedido a ninguno de los involucrados en la producción. Diablo Cody y Heather Regnier seguirán a bordo para escribir la serie y Greg Berlanti continuará como productor ejecutivo.

“Se aprenden cosas cuando las pruebas”, admitió Mark Pedowitz. “Sentimos que debíamos ‘dar un paso atrás y volver a la mesa de dibujo’. Esta es una franquicia poderosa, atrajo mucho interés y queremos hacerlo bien”, añadió el CEO de The CW sobre el proyecto para la pequeña pantalla.

