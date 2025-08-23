Muere asistente de dirección de ‘Emily in Paris’ tras sufrir un colapso durante el rodaje de la serie

Diego Borella, de 47 años, perdió la vida de manera repentina en el Hotel Danieli de Venecia, donde se filmaban escenas de la nueva temporada de la serie.

Diego Borella, asistente de dirección de la exitosa serie de Netflix Emily en Paris, falleció repentinamente a los 47 años mientras participaba en el rodaje de la quinta temporada en Italia.

“Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora de Emily in Paris”, señaló un portavoz de Paramount Television Studios en un comunicado a People. “Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles”.

Según informaron medios locales como La Repubblica, Il Messaggero y Corriere della Sera, Borella se desplomó alrededor de las 7 p.m. del jueves 21 de agosto en el Hotel Danieli de Venecia, durante los preparativos de una de las escenas finales de la temporada. Pese a los intentos del personal médico del set por reanimarlo, el profesional fue declarado muerto en el lugar. Autoridades médicas locales confirmaron que la causa más probable habría sido un infarto fulminante.

El rodaje de la serie quedó suspendido de inmediato y se reanudó este sábado 23 de agosto, informó Il Messaggero.

¿Quién fue Diego Borella?

Borella, originario de Venecia, era un reconocido profesional con formación en Roma, Londres y Nueva York. Además de su labor en el mundo audiovisual, se había desempeñado en las artes visuales y la literatura. En las últimas semanas se encontraba plenamente involucrado en las grabaciones de la nueva temporada de Emily en París.

La noticia de su muerte contrasta con el ambiente de entusiasmo que el elenco compartía en redes sociales. Días antes del suceso, la protagonista Lily Collins había publicado en Instagram fotografías detrás de cámaras junto a su coprotagonista Ashley Park durante su estadía en Venecia.

Hasta el momento, Netflix y las compañías de producción Darren Star Productions y Jax Media no han emitido comentarios públicos sobre lo sucedido.