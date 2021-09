Steve, presentador original de "Las pistas de Blue", regresó en el aniversario 25 de la serie para hablar con sus fans ahora adultos. | Fuente: Nickelodeon

“Las pistas de Blue” celebra sus 25 años de emisión con un mensaje especial para los jóvenes y adultos que crecieron mirando la serie interactiva. Steve Burns, el presentador original del programa de Nickelodeon que comenzó a emitirse en 1996, reapareció con su característica vestimenta para explicar por qué tuvo que irse tan repentinamente años atrás.

“¿Recuerdas cómo, cuando éramos más jóvenes, solíamos correr y pasar el rato con Blue y encontrar pistas y hablar con el Sr. Salt y enloquecer por el correo y hacer todas las cosas divertidas?”, inició Steve al volver a la sala donde jugaba a encontrar las pistas junto al perrito azul animado llamado Blue.

De pronto, un día, el recordado conductor de “Las pistas de Blue” recibió la gran noticia de que iría a la universidad y presentó al público infantil a su hermano Joe, quien se convertiría en el nuevo mejor amigo de todos: “Luego tomé un autobús y me fui, y no nos vimos durante mucho tiempo. ¿Podemos hablar de eso? Porque me doy cuenta de que fue algo brusco”.

"Las pistas de Blue": Steve reaparece con un emotivo mensaje en el aniversario 25 de la serie. | Fuente: Nickelodeon

Según detalla Steve Burns, tuvo que partir a la universidad y “fue realmente desafiante”, porque pudo usar su mente y dar un paso a la vez en su etapa hacia la adultez. Actualmente, siente que está haciendo todas las cosas que siempre quiso hacer y destacó también el largo camino que atravesaron sus espectadores en estos últimos 25 años.

“¡Y mírate a ti! Todo lo que has hecho y logrado en todo ese tiempo. Es increíble, ¿cierto? Empezamos con pistas, ¿y ahora qué? Préstamos estudiantiles, trabajos y familias. Y algo de ello ha sido un poco difícil”, dijo a sus fans que dejaron la niñez hace mucho tiempo, pero recuerdan con cariño lo vivido con “Las pistas de Blue”.

Steve, de 'Las pistas de Blue', y el mensaje para sus fans adultos

Tras abandonar la conducción de “Las pistas de Blue” en el 2002, Steve Burns dedicó unas emotivas palabras a los niños nacidos entre los noventa y comienzos de este siglo, hoy convertidos en adultos, para agradecer por la ayuda que recibió de ellos frente a la televisión por la señal de Nickelodeon.

“Quería decirte que no hubiese podido hacer todo eso sin tu ayuda y, de hecho, toda la ayuda que me diste cuando eras más joven todavía me ayuda hasta hoy, ahora mismo. Eso es muy genial. Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé, jamás. Y estoy muy agradecido de que aún seamos amigos”, concluyó.

So about that time Steve went off to college… #BluesClues25 pic.twitter.com/O8NOM2eRjy — Nick Jr. (@nickjr) September 7, 2021

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendamos SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.