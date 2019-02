"¿Le temes a la oscuridad?" regresa con una nueva serie a Nickelodeon

"¿Le temes a la oscuridad?" (Are You Afraid of the Dark?) tendrá una nueva serie en 2019. | Fuente: Nickelodeon

Este 2019 maracará el regreso de diversas producciones que ganaron fama en el pasado. "El rey león", "Aladino", "Dumbo" "Chucky, el muñeco diabólico", entre otras, tendrán una nueva versión este año.

Est vez, Nickelodeon anunció que regresará la serie "¿Le temes a la oscuridad?" (Are You Afraid of the Dark?), con una nueva miniserie que promete revivir la nostalgia de la generación del 90 y captar un nuevo público.

"¿Le temes la oscuridad?" narraba la historia de un grupo de amigos que, semana a semana se reunían en un lugar secreto del bosque, para que un miembro del grupo contara una historia de terror a sus compañeros.

Asimismo, el canal de televisión confirmó que también se realizará una película de nombre homónimo y que llegará a los cines para octubre de 2019. La cinta estará dirigida por D.J Caruso y el guion será escrito por Gary Dauberman, autor de los libretos de "IT" (2017), "Annabelle 2: La Creación" (2017) y "The Nun" (2018).

Como se recuerda, en la serie "¿Le temes a la oscuridad?" contó con un elenco que fue ganando fama mundial con el paso del tiempo, como Melissa Joan Hart, Neve Campbell, Ryan Gosling, entre otros.