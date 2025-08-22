‘Emily in Paris’: la quinta temporada de la serie de Netflix ya tiene fecha de estreno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Netflix estrenará próximamente la quinta temporada de su exitosa serie Emily in Paris, protagonizada por Lily Collins.

El anuncio estuvo acompañado de una serie de imágenes del rodaje en Venecia, donde se puede ver a Collins retomando su papel de Emily Cooper, la joven ejecutiva de marketing estadounidense que continúa viviendo nuevas aventuras en Europa.

La primera parte de la cuarta temporada, estrenada el 15 de agosto del 2024, se convirtió en un fenómeno global al alcanzar 19,9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, liderando el Top 10 de Netflix en 93 países y manteniéndose en la lista durante cuatro semanas consecutivas, de acuerdo con cifras de la plataforma.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de ‘Emily in Paris’?

La quinta temporada de Emily en Paris se estrenará el próximo 18 de diciembre en Netflix.

¿De qué trata la temporada 5 de Emily in Paris?

En esta entrega, la trama profundizará en la relación de Emily con Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini, un romance que comenzó a desarrollarse en la segunda parte de la cuarta temporada. Por primera vez, la producción salió de París para rodar en Italia, con locaciones en la icónica ciudad de los canales.

El elenco principal volverá casi en su totalidad, incluyendo a Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (Alfie).

¿Qué dicen los críticos sobre Emily en Paris?

El primer episodio de Emily en Paris se lanzó en Netflix el 2 de octubre de 2020. La serie, creada por Darren Star, rápidamente ganó popularidad por su retrato idealizado de la vida en París.

No obstante, ha sido criticada en Francia, en particular, por su representación llena de estereotipos y fantasías sobre la vida en la Ciudad de la Luz.

Las críticas se centran en la forma en que la serie presenta un estilo de vida que contribuye a la perpetuación de clichés y estereotipos, en lugar de ofrecer una representación más matizada y realista de la capital francesa.