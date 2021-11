Waylon Smithers encontrará en el amor en la nueva temporada de "Los Simpson". | Fuente: Star

Hace cinco años, “Los Simpson” confirmó que Waylon Smithers J. es un personaje homosexual y, desde entonces, la serie animada se ha comprometido con una mejor representación de la comunidad LGTB. Pasó toda una vida teniendo un amor no correspondido hacia su jefe, el Sr. Burns, pero esta vez ha encontrado a su pareja ideal.

En el episodio “Portrait of a Lackey on Fire” –título que hace referencia a la cinta francesa de romance lésbico– de la temporada número 33, Smithers conocerá a Michael De Graaf, un aclamado diseñador de modas, y se enamorará por completo de este hombre, según información que recoge el portal Yahoo Entertainment.

El guionista a cargo del episodio fue Rob LaZebnik y su hijo Johnny, quien originalmente lo inspiró para escribir el capítulo en el que el asistente del Sr. Burns sale del clóset. “A menudo, los romances homosexuales son una subtrama. Se alude a ellos o se muestran en algún tipo de montaje como un chiste”, dijo el escritor de televisión a New York Post.

“Y lo que creo que me entusiasma es que con este episodio podemos ver, sin contarles demasiado, el principio, el medio y quién sabe cómo acaba una relación gay, de entrar realmente en el meollo de cómo son las citas de los gays, cómo se conocen, cómo es”, agregó.

"Los Simpson": Smithers supera al Sr. Burns y por primera vez tiene un romance en la serie. | Fuente: Star

La representación LGTB en Los Simpson

Antes de que el personaje se definiera como homosexual en el 2016, la narrativa de “Los Simpson” siempre lo mantuvo como un secreto a voces que no se atrevían a confirmar. En diversos capítulos, era notable que tenía sentimientos de amor hacia el Sr. Burns, pero esto jamás fue correspondido por el tirano jefe de la compañía.

Waylon Smithers apareció por primera vez en “Homer’s Odyssey”, emitido en enero de 1990. Inicialmente, se le presentó como el servil asistente del Sr. Burns, jefe de Homero. Sin embargo, su enamoramiento fue motivo de comedia en ese entonces cuando aún se incluían bromas homofóbicas o se banalizaba la atracción hacia el mismo género en la TV.

