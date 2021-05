En 2020, ya en medio de la pandemia de la COVID-19, Rik Núñez se hizo con un papel en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”. | Fuente: Netflix/ Emanuel Hidalgo

El trabajo de Rik Núñez siempre ha estado ligado con el arte desde hace casi dos décadas y si bien su trabajo detrás de cámaras y en producción lo llevó a la televisión, al cine y al teatro, su gran pasión-muy en el fondo, como confiesa- era la actuación. En 2020, ya en medio de la pandemia de la COVID-19, Rik Núñez se hizo con un papel en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”.

En el proyecto protagonizado por Diego Boneta, actor que da vida al Sol de México, Núñez interpreta a Aurelio, un empresario a cargo de un concierto de Luis Miguel en Lima, donde este último sufre un grave accidente que le ocasiona una lesión en el oído. Un papel que lo llevó a participar en tres capítulos de la serie de Netflix.

RPP Noticias conversó con el productor musical y actor Rik Núñez sobre su trabajo en la serie sobre la vida de Luis Miguel, su carrera detrás y frente a cámaras, así como sus proyectos futuros.

“Más allá de participar en una superproducción como esta es la experiencia que ha traído a mi vida. Hemos nacido para contribuir nosotros al entretenimiento, para contribuir al mensaje, a la diversión o a la reflexión. De repente, a través de lo que hago detrás o frente a la cámara se produzca esto es maravilloso”, comenta.

Núñez, casado con la cantante peruana Sandra Muente, llegó al casting de la serie de Netflix por medio de un casting, en el que- según cuenta- no fue la primera opción.

“Sandra (Muente) es mexicana/ peruana y tenemos una gran amiga, Maru Chirinos, que se dedica al tema de los castings que le dice a Sandra: ‘tú que estás allá, debes conocer a actores peruanos que viven en México, porque estamos en un casting para un papel’. Sandra envió 10 actores que vivían allá. Maru rebota los perfiles, Sandra envía más de algunos que viven en Perú. Le pide a alguien más y Sandra envía mis fotos. Como a las dos semanas, Maru le dice a Sandra que les gustaba mucho el perfil y que querían que haga un casting vía video. Pasaron dos semanas, pasé un callback, un segundo casting y quedé en el proyecto”, comentó.





Entre los hitos más importantes de su carrera están los famosos comerciales “Perú- Nebraska”, “Loreto- Italia” encargados por Marca Perú, dónde trabajo en la edición de sonido. | Fuente: Rik Núñez

MÚSICA Y DIRECCIÓN



Por más de tres décadas, Núñez volcó su trabajo en el trabajo de dirección y producción musical: trabajo en el diseño de sonido y música de nueve películas, dirigió su ópera prima en el cine, pasó por la dirección en el teatro al lado de Sandra Muente, su esposa. Fue en esa obra repuesta, a la que llegó como reemplazo del actor que actuó en el estreno, que Rik exteriorizó su vocación de actor. De ahí su camino lo ha llevado a estar cerca de las interpretaciones.

“He dirigido actores por más de 30 años y luego apareció, desde siempre, el sueño de hacer música para películas, de dirigir una película. Si tenia un sueño de actuar, pero era muy íntimo, de esas que no quieres decir. […] Me siento como en mi hábitat y creo que más que haciendo música. Es extraño, me he dedicado a la música durante años y me encontré con un mundo en el que veo un guión y me meto, como si estuviera dirigiendome”, menciona.

Entre los hitos más importantes de su carrera están los famosos comerciales “Perú- Nebraska”, “Loreto- Italia” encargados por Marca Perú, dónde trabajo en la edición de sonido.

Ambos trabajos lo llevó a la dirección musical, composición, arreglos y locución en el documental internacional “Perú, tesoro escondido”, disponible en Netflix.

PANDEMIA Y PROYECTOS FUTUROS

Durante 2020, Núñez interpretó a José en la serie web “Forasteros”, proyecto producido en cuarentena y que buscaba alejarse del tema de la crisis sanitaria mundial.

Éramos cuatro actores y los cuatro trabajábamos en producción, iluminación, plan de rodaje, cámara. La hemos grabado en dos meses y aún está en proceso, en proceso de edición”, añadió.

Rik espera que este paso por Netflix le abra las puertas a más proyectos de actuación. “De todo corazón, que estas cosas que se van mostrando despierte en algún director, productor o jefe de casting, algo diferente y que piense que yo lo puedo manejar. […] Hoy, cualquier personaje me retaría, que encaje en mi perfil, yo feliz”, finaliza.

