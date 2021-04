Luis Miguel e Issabela Camil: Así fue el romance del primer amor del cantante mexicano. | Fuente: Instagram

Después del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel”, el romance que tuvo con Mariah Carey pasó a segundo plano luego de que resurgiera el amor entre el cantante mexicano y Érika Camil, quien interpreta a Issabela, el “verdadero amor” del artista.

A pesar de que ambos tenían lazos fuertes porque sus familias se tenían estima, la serie mostró un poco de cómo se fue disolviendo ese romance. Pese a que su relación fue muy discreta, en la primera parte de la producción se mostraron muy enamorados.

Sin embargo, al inicio de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se notó que tenían problemas ya que la búsqueda de Marcela Basteri lo había consumido. A pesar de ello, la actriz le dio estabilidad al intérprete de “Hasta que me olvides” ya que lo persuadió para que conociera a Michelle, su hija.

¿Cómo fue el romance de Luis Miguel e Issabela Camil?

La pareja tuvo sus momentos cumbre y fueron muy discretos por lo que solo se conoce de su romance a través de personas cercanas a ellos como Lucía Miranda, viuda de Hugo López, exmánager de Luis Miguel.

"Con ella hablaba mucho. Era una chica divina y me acuerdo de que sufría mucho porque claro, Micky estaba en el candelero, todas las chicas detrás de él y yo me acuerdo de que una vez en Los Ángeles ella me decía: 'Lucía ya no aguanto más, ¿cómo es posible?'", recordó para el programa ‘Ventaneando’.

Asimismo, la madre de Issabela Camil, Tony Star, también habló sobre la relación de su hija con Luis Miguel. "Según él (Luis Miguel) ella es el amor de su vida y andaban juntos muchos años, pero no públicamente. Se conocieron cuando él y ella tenían 10, 11 años", contó.

Así acabó su relación

Según “Luis Miguel, la serie 2”, el cantante estaba tan concentrado y preocupado por la búsqueda de su madre, Marcela Basteri, que no se daba cuenta de lo que pasaba alrededor: estaba perdiendo la confianza de sus hermanos, quería dejar de lado su carrera y decidió terminar con Érika Camil.

Ella se fue a Nueva York con una amiga para estudiar actuación y Luis Miguel solo le dijo: “Si eso es lo que quieres”, y no se volvieron a ver. Luego, ambos hicieron sus vidas. Actualmente, Issabela está casada con el actor y político Sergio Mayer, con quien tiene dos hijas, Antonia y Victoria.

