Los protagonistas de "Rebelde Way" se reencontraron y hablaron de todo lo que vivieron a lo largo de tres años que duró la televonovela argentina. | Fuente: Instagram / Luisana Lopilato

Luisana Lopilato se encuentra de visita en Argentina y tras el pedido de sus cientos de seguidores, la actriz argentina se reencontró con Felipe Colombo y Benjamín Rojas a través de un live de Instagram. Los protagonistas de "Rebelde Way" emocionaron a sus más fieles admiradores con anécdotas de la telenovela que protagonizaron hace 19 años.

La recordada 'Mía Colucci' se mostró feliz por el momento que estaba viviendo, así que inmediatamente le dio la bienvenida a los actores que interpretaron a 'Manuel' y 'Pablo', respectivamente. “¿Me pueden explicar qué es esta locura? ¡Todo el mundo me pedía que nos juntáramos!”, expresó la actriz, cuando ya había unos 30 mil usuarios conectados. “Hay nuevas generaciones de fans, hijos de padres y madres vieron el programa. Explotó en Netflix”, explicó Benjamín Rojas, en referencia al estreno del programa en la plataforma en 2019.

“Gracias por convocarnos, Lu, para recordar un poquito”, agregó Rojas. Entonces, comenzaron a florecer los recuerdos y las reflexiones sobre aquella etapa de sus vidas. “En Israel, teníamos seguridad en el ascensor y en el pasillo en el que estaban nuestras habitaciones. Las chicas se escondían en los conductos de los aires acondicionados y en los armarios de los matafuegos!”, recordó entre risas Luisana Lopilato.

Por su parte, Felipe Colombo recordó que trabajar con Cris Morena fue uno de los mejores momentos de su carrera. “Fue una apuesta muy grande. Cris se abría de Telefe con su propia productora, y pasamos de hacer algo infantil (Chiquititas) para tratar temas que eran tabú: droga, bullying, sexo... Temas que quizás hoy se tocarían de mejor manera, pero que en ese momento directamente no se tocaban. Lo que pasó a nivel internacional nadie lo esperaba. Nos estalló en la mano. Y, además, abrimos un mercado”.

Tras recordar diversas anécdotas sobre su trabajo en "Rebel Way", los seguidores notaron la ausencia de Camila Bordonaba, así que al respecto, Felipe Colombo dijo que él sigue en contacto con la actriz que personificó a Marizza Pía. “Es complejo comunicarse con Cami, porque muchas veces no tiene señal en el celular y además no tiene redes. Hay que acomodarse a sus horarios e intentar. ¡Ella maneja un reloj distinto!”.

A la hora de la despedida del live de Instragram, Felipe Colombo y Benjamín Rojas le agradecieron a su compañera por la invitación. “Gracias, Lu, por promover esto. Estamos orgullosos de la era que vivimos. Fueron los dos o tres años más fuertes que viví. Nos tocó en la edad justa”, indicó Rojas.

“A Benja lo veo más seguido, pero a vos, güera, hace rato que no te veo y me gustó que armaras esto. Tengo los recuerdos más hermosos de esa época. Para mí lo más exitoso era el amor que teníamos por nosotros haciendo lo que hacíamos. Por ahí estábamos todo el día viajando en la camioneta sin hablarnos, pero teníamos 3 minutos y nos dormíamos juntos, abrazados, los cuatro. Vivir lo que vivimos acompañados por amigos y familias que nos querían y nos acompañaban es invaluable”, sumó Colombo.

“Me encantaría que nos crucemos con Cami algún día. Cuando venga a Capital no se nos va a escapar. ¡Me encantó verlos! La gente está recontenta”, acabó diciendo Luisana Lopilato.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.