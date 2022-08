Mariel Ocampo viene construyendo una carrera en la industria televisiva de México. | Fuente: Difusión

Han pasado 16 años desde que la actriz nacional Mariel Ocampo decidió alzar vuelo hacia México para construir una trayectoria actoral. Desde entonces, ha pasado por una serie de papeles, entre los cuales suma uno nuevo este año gracias a "María Félix: La Doña", una producción de Televisa.

Se trata de una serie biográfica en la que a la recordada intérprete de teleseries nacionales, como "Mil Oficios" y "Así es la vida", le toca encarnar a Magnolia Rivas Negrete. Así, la peruana compartió roles con la famosa actriz mexicana Sandra Echeverría, sobre quien recae el papel protagónico de María Félix.

"Estoy muy feliz con esta nueva oportunidad que me da Televisa", dijo Mariel Ocampo en un comunicado de prensa. Acerca de su personaje, señaló: "Es una especie de 'sugar mommy' fresa, que tiene una relación con el actor Ernesto Alonso, quien conoce a María Félix cuando van a ver al Dr. del Río, cirujano plástico de la época".

Compuesta por ocho episodios, "María Félix: La Doña" se transmite a través de la plataforma Vix+. Fue producida por la reconocida Carmen Armendáriz y cuenta los avatares privados y públicos que vivió la popular figura femenina de la época dorada del cine mexicano.

Mariel Ocampo, su trayectoria

Luego de su paso por "Mil Oficios", donde formó parte del elenco a partir de la tercera temporada, Mariel Ocampo siguió su camino en la actuación a través de "Tormenta de pasiones", producción peruana emitida entre 2005 y 2007.



Después, se sumó al reparto de un nuevo proyecto de Efraín Aguilar, "Así es la vida", en el que dio vida a la recordada Kassandra. Y un año después, se incorporó a "Amores como el nuestro". En paralelo, participó en diversas obras de teatro, como "Deseo bajo la lluvia", "Baño de mujeres", entre otras.

En 2007, Mariel Ocampo partió hacia México a fin de estudiar en el Centro de Estudios Artísticos (CEA) de Televisa. Un importante paso en su carrera que le allanó el camino hacia ficciones de la misma casa televisora, como "Cita a ciegas" y "Médicos, línea de vida".

A estos dos títulos le siguieron otros igual de importantes a nivel internacional, como "La rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho", "Escándalo", "Ringo, "Te acuerdas de mí" y"La usurpadora", que le permitieron codearse con intérpretes de la talla de Sergio Corona, José Ron, Gabriel Soto, entre otros.

En 2020, Mariel Ocampo tuvo una participación en la novena temporada de la serie "Vecinos", creada por Eugenio Derbez y también producida por Televisa.

