MTV presentará un documental de Amy Winehouse que aborda la relación con su ahijada Dionne Bromfield. | Fuente: AFP

MTV estrenará el documental "Amy Winehouse & Me: Dionne's Story", producido diez años después del trágico fallecimiento de Amy Winehouse, que sigue a su ahijada Dionne Bromfield. Ella se sincera por primera vez sobre el impacto que la muerte de la famosa cantante tuvo en su vida.

Un documental de una hora de duración "profundamente personal y conmovedor", que rinde homenaje a la cantante y compositora ganadora de un Grammy e icono cultural, ha apuntado MTV en un comunicado publicado este viernes.

El documental llevará a los espectadores a un viaje "profundamente personal", en el que la artista y compositora Bromfield compartirá los mejores y peores momentos, junto a material exclusivo, de las historias que vivió con Amy Winehouse, a la vez que rendirá homenaje a su inquebrantable relación.

"No puedo expresar lo terapéutico que ha sido este viaje para mí. Por fin puedo avanzar hacia el siguiente capítulo de mi carrera sabiendo que he afrontado emociones que han estado reprimidas durante años", señaló.

Amy Winehouse fue más que su adicción

Dionne Bromfield espera que el documental –encargado por Kerry Taylor y Craig Orr y realizado para MTV por Andy Mundy-Castle– muestre a la icónica intérprete Amy Winehouse como "algo más que una persona que luchó contra la adicción" y como "la increíble persona que era".

Amy Winehouse nació en 1983 en el seno de una familia judía del barrio de Southgate (norte de Londres). Aunque su padre era taxista y su madre farmacéutica, gran parte de sus allegados tenían relación con la música jazz. Y la pequeña Amy parecía destinada a extender su legado artístico.

Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett o The Ronnettes fueron algunos de los nombres que marcaron la banda sonora de la infancia de Amy Winehouse y de su hermano mayor, Alex. Ella tenía 9 años cuando sus padres se divorciaron.

Sus primeros escarceos en la música llegaron poco después, de la mano del dueto "Sweet n´ Sour" (Dulce y Agria), junto a su mejor amiga desde los 4 años, Juliette Ashby, quien asegura en una entrevista por escrito con Efe que "nunca habrá nadie que pueda ocupar su lugar".

(Con información de EFE)



