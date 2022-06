“Spider-Man: No way home” y “Euphoria” fueron las grandes ganadoras de los MTV Movie & TV Awards 2022.

El domingo 5 de mayo, se realizaron los MTV Movie & TV Awards 2022 que, como bien indica su nombre, premian a los mejor del cine y la televisión. Entre las producciones que más premios se llevaron están “Euphoria”, “Spider-Man: No way home”, “Loki” y "RuPaul’s Drag Race".

La ceremonia se dividió en dos partes. La primera, conducida por Vanessa Hudgens, dedicada a las producciones que tienen un guion. La segunda parte, bajo conducción de Tayshia Adams, premió a las producciones más “espontáneas” (UNSCRIPTED): reality shows o programas de entrevista.

En la categoría televisiva, “Euphoria” y “Spider-Man: No way home” se llevaron los principales premios de la noche, para mejor show televisivo y película, respectivamente, así como a mejor actuación en una serie y película, categorías en las que Zendaya y Tom Holland, que no estuvieron presentes en la premiación, resultaron ganadores.

Durante la noche, también se homenajeó a Jeniffer Lopez con el premio “Generation Award”, por su influencia artística. “Solo eres tan bueno como la gente con la que trabajas, y si eres afortunado, te hacen mejor. Yo he tenido mucha suerte al respecto”, expresó la actriz y cantante durante su emotivo discurso de agradecimiento.

También fue homenajeado Jack Black, que recibió el “Comedic Genius Award”.

Lista de ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2022

Mejor película

"Spider-Man: No Way Home"

Mejor serie

"Euphoria"

Mejor actuación en una película

Tom Holland en "Spider-Man: No Way Home"

Mejor actuación en una serie

Zendaya en "Euphoria"

Mejor héroe

Scarlett Johansson en "Black Widow"

Mejor villano

Daniel Radcliffe en "The Lost City"

Mejor beso

Poopies y la culebra en "Jackass Forever"

Mejor actuación cómica

Ryan Reynolds en "Free Guy"

Actuación revelación

Sophia Di Martino en "Loki"

Mejor pelea

Cassie vs. Maddy en "Euphoria"

Mejor actuación de miedo

Jenna Ortega en "Scream"





Mejor equipo

Tom Hiddleston, Sophia Di Martino y Owen Wilson en "Loki"

Here for the hookup

"Euphoria"

Mejor canción

“On My Way (Marry Me)” – Jennifer Lopez para "Marry Me"

Mejor momento musical

“Dance With Me” en "Heartstopper"

Lista de ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2022 (UNSCRIPTED)

Mejor serie docu-reality

"Selling Sunset"

Mejor serie de competición

"RuPaul’s Drag Race"

Mejor serie de estilo de vida

"Selena + Chef"

Mejor serie nueva sin guion (UNSCRIPTED)

"The D’Amelio Show"

Mejor estrella de reality

Chrishell Stause en "Selling Sunset"

Mejor romance de reality

Loren y Alexei Brovarnik en "Loren & Alexei: After the 90 Days"

Mejor Talk Show

"The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

Mejor anfitrión

Kelly Clarkson en "The Kelly Clarkson Show"

Estrella social revelación

Bella Poarch: @bellapoarch en TikTok

Mejor pelea

Bosco vs. Lady Camden en "RuPaul’s Drag Race"

Mejor regreso de un reality

Paris Hilton en "Cooking with Paris" y "Paris in Love"

Mejor documental musical

"Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)"

