"Pasión de gavilanes 2" llegó a su gran final, que dejó posibilidades abiertas

Tras 71 emocionantes episodios, “Pasión de gavilanes 2” llegó a su final, que era feliz hasta que un inesperado acontecimiento trastocó, nuevamente, la paz de los Reyes Elizondo. Estos, como bien se sabe, han vuelto a ser interpretados por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, tras casi veinte años.

ALERTA SPOILERS: La siguiente nota contiene spoilers de "Pasión de gavilanes 2"

Volviendo al final de la novela, la familia Reyes Elizondo se reunió para celebrar las bodas de Juan David, hijo de Juan y Norma, y Muriel, la hija del villano Samuel Cabellero. Sin embargo, en la última escena, que se da meses después del matrimonio, las diferentes parejas de la familia reciben una invitación, nada menos que para su propio funeral.



“En memoria de la familia Reyes Elizondo, descansen en paz”, se lee en esta esquela, que cada uno lee con desconcierto. Sin duda, esta amenaza recibida al final del capítulo deja el final bastante abierto para una tercera temporada.

El regreso de Samuel Caballero a "Pasión de Gavilanes 2"

Otra razón para pensar que "Pasión de Gavilanes 2" tendrá una tercera temporada es la tardía aparición de Sergio Goyri como Samuel Caballero, el nuevo villano de la novela. A él recién se le ve en el último mes de la novela, por lo que se cree que aún hay mucho que desarrollar por su lado.

En el capítulo final de la temporada de "Pasión de Gavilanes 2", se ve a Samuel enfrentando a golpes a Juan David y tratando de llevarse a Muriel, que le confiesa que está embarazada. Samuel decide retirarse tras la llegada de los Reyes Elizondo.

En su casa, junto con Rosario Montes, Samuel da a entrever que volverá por su hija Muriel, con lo cual el final de esta segunda temporada queda con un cabo suelto más, que puede resolverse en una próxima temporada.

