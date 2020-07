National Geographic presenta dos especiales originales: "Expedición Everest" y "Perdidos en el Everest". | Fuente: National Geographic

National Geographic tiene una larga y profundamente enraizada historia de viajes a uno de los lugares geográficos más extremos del mundo en la cima del pico más alto —el monte Everest— para investigar, observar y contar poderosas y vanguardistas historias a pesar de los riesgos que esto implica.

Desde 1933, cuando la revista publicó un artículo del primer vuelo sobre la montaña y la primera beca otorgada por National Geographic National Geographicen la región en 1948, hasta la primera transmisión televisiva de National Geographic en 1965, que mostró imágenes filmadas desde el Everest por primera vez en la historia, la exploración de la montaña por parte del canal es incomparable.

Por ello, para continuar su rico legado en la exploración del Everest y con un acceso sin precedentes de renombrados exploradores, científicos, fotógrafos y realizadores, National Geographic se aventura una vez más a subir al pico el sábado 18 de julio a partir de las 6:00 p.m. para combinar el alpinismo de alta montaña con la narrativa cinematográfica en dos estrenos originales: “Expedición Everest” y “Perdidos en el Everest”.

"Expedición Everest" presenta imágenes impresionantes del monte con el pico más alto del mundo. | Fuente: National Geographic

“EXPEDICIÓN EVEREST”

El sábado 18 de julio a las 6:00 p.m., “Expedición Everest” acompaña a un equipo internacional de científicos, escaladores y narradores a la cima del pico más alto del mundo para llevar a cabo la expedición científica más completa de la historia en el monte Everest.

El especial de una hora, narrado por el actor Tate Donovan en la versión en inglés (“MacGyver”, “The Man in the High Castle”), registra investigaciones meteorológicas pioneras que son de importancia crucial para poder entender los cambios que están sufriendo la montaña y sus glaciares, y arroja luz sobre los peligros que estos cambios pueden provocar en las comunidades que viven al pie del monte.

La revolucionaria misión registra el drama al que se enfrentó el dedicado y experto equipo de la expedición, y revela los peligros que corren y las motivaciones que impulsan a aquellos que arriesgan la vida para descubrir los secretos del Everest.

National Geographic acompaña al equipo, con miembros de ocho países, la mitad de los cuales son de Nepal, en la escalada por la montaña llevando a cabo valiosas investigaciones a lo largo del camino. Geólogos, biólogos y climatólogos se enfrentan a los valles circundantes, el campamento base, el collado Sur del monte y la “zona de la muerte”, por encima de los 7.900 metros.

"Perdidos en el Everest" va tras los pasos de los exploradores Andrew “Sandy” Irvine y George Leigh Mallory. | Fuente: National Geographic

“PERDIDOS EN EL EVEREST”

El sábado 18 de julio a las 7:00 p.m. “Perdidos en el Everest” investiga uno de los misterios más desconcertantes de la exploración: ¿qué les sucedió a los grandes exploradores Andrew “Sandy” Irvine y George Leigh Mallory, desaparecidos el 8 de junio de 1924, cuando intentaban llegar por primera vez a la cima del Everest? Las pistas para resolver este misterio se encuentran congeladas en alguna parte cerca de la cumbre de la montaña más alta del mundo.

El especial de una hora, presentado sin anuncios publicitarios, está dirigido por el escalador y aventurero Mark Synnott, junto con Renan Ozturk, fotógrafo, escalador y montañista de National Geographic. Los acompaña un equipo de renombre mundial de escaladores profesionales con más de 100 años combinados de experiencia en la montaña. Juntos, se disponen a encontrar el cuerpo de Irvine, resolver su misteriosa desaparición y determinar de manera concluyente quién fue el que conquistó la montaña más alta del mundo, una hazaña que reescribiría la historia del montañismo.

Aunque el objetivo principal era ubicar el cuerpo y la cámara de Irvine —el cadáver de Mallory fue hallado en 1999—, los integrantes de la expedición se encuentran también, sin quererlo, luchando por su vida mientras llevaban a cabo su misión y enfrentan grandes obstáculos, entre los que cabe mencionar las condiciones meteorológicas extremas, la aglomeración y los peligros de alta montaña.