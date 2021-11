Andrés Sandoval (Juancho), Carolina Ramírez (Yeimy Montoya) y Carlos Torres (Charly Flow) protagonizan la serie colombiana "La reina del flow". | Fuente: Instagram

La segunda temporada de “La reina del flow” llegará a Netflix el 17 de diciembre. Para esta continuación, Yeimy (Carolina Ramírez) se enfrenta a nuevos peligros que amenazan su vida y la de su familia. La aparición de un enemigo que la conoce muy bien la acecha, mientras que Juancho, su pareja, ve cómo su productora cede terreno ante la llegada de un competidor muy fuerte.

Su mundo, y el de todas las personas que ama, tambalea, mientras que, desde las sombras, Charly Flow hace méritos para recuperar su libertad. Todo el universo de Yeimy estará en juego cuando Charly reaparezca y se reúna con sus nuevos aliados para acabar con ella.

Sus ex enemigos regresarán para cobrar venganza por todo lo que hizo en la primera temporada de "La reina del flow". Sin embargo, con todo el éxito que ha tenido, ¿hay posibilidad de que tenga una tercera temporada? Esto dijo Carolina Ramírez.

¿“La reina del flow” tendrá temporada 3?

Si bien se estrenará dentro de unos días la segunda temporada por Netflix, Carolina Ramírez, la actriz que le da vida a Yeimy Montoya, reveló que no hay posibilidad de que la serie colombiana continúe.

Tal y como ya lo habían dicho los productores, “La reina del flow” quedará en su temporada 2. En un juego de preguntas, una fanática le pidió que ya no haya continuación ya que podría ser como la serie ‘Friends’ que parecía interminable, a lo que Ramírez le respondió:

“’Friends’ es una comedia. Este dramonón es inbancable por más tiempo. A Yeimy se le acabaron las 7 vidas”, sostuvo.

