Hace 18 años, con su estreno, “Pasión de gavilanes” se convirtió en un hito en la televisión de Latinoamérica. Ahora, años después, su éxito continúa y la ha situado entre las producciones más vistas en la plataforma de streaming Netflix. El éxito llevó a que Telemundo anunciara su segunda temporada, capítulos que ya se vienen rodando en Colombia y que traerá de regreso a sus protagonistas y a la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

En esta nueva etapa de “Pasión de gavilanes”, Jorge Cao, actor que dio vida a Martín Acevedo en la primera temporada, iba a ser parte nuevamente del elenco. Sin embargo, y pese a que ya había confirmado su participación tuvo que retirarse del proyecto.

El actor colombiano Germán Quintero tomó la posta y será el encargado de interpretar a Martín Acevedo, el abuelo de las hermanas Elizondo en esta segunda temporada. El actor ha participado en series como “El cartel de los sapos”, “Escobar, el patrón del mal”, “Montecristo”, entre otras.

En sus redes sociales, Quintero compartió algunas fotografías de su papel como Martín Acevedo en “Pasión de gavilanes 2”. Algunas de las instantáneas fue junto a Danna García, quien interpreta a Norma Elizondo, Kristina Lilly quien da vida a Gabriela Elizondo y Tatiana Jáuregui en Dominga.

FALLECIÓ ACTOR QUE DIO VIDA LEANDRO SANTOS

Sebastián Boscán, nombre artístico de Leonardo Zapata -recordado actor de “Pasión de Gavilanes”-, falleció en la noche del 28 de noviembre, así lo confirmó el periodista Carlos Ochoa por medio de sus redes sociales. El amigo personal del artista colombiano compartió un mensaje de despedida al famoso que murió a los 41 años.

“Me duele en el alma tu partida. Gracias amigo por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz Sebastián, estoy en shock”, se lee en sus redes sociales.

Sebastián Boscán, quien participó en reconocidas novelas como “El estilista” y “El general Naranjo”, murió tras perder la batalla contra el cáncer de estómago.

Cabe resaltar que, hace meses, el colombiano reveló que su personaje Leandro Santos no formará parte de la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”.

