“Pasión de gavilanes 2” está por llegar a su final. Después de tres meses y medio de emocionantes reencuentros y de darnos a conocer a las nuevas generaciones de los Reyes Elizondo, la novela cerrará nuevamente un ciclo esta semana, con dos últimos capítulos que transmitirá Telemundo Internacional.

Sin duda, la reaparición de Franco Reyes (Michel Brown), y su encuentro con Sara Elizondo (Natasha Klauss) ha sido uno de los momentos más esperados de las novelas, pero también el indicador de que ya estamos llegando a un final.

Este lunes 30 se transmitirá el penúltimo capítulo, en el que se verán las consecuencias tras la explosión en el Bar Alcalá, que desatará la ira de Rosario Montes. También escucharemos la confesión de Óscar Reyes sobre un supuesto crimen cometido por él y seremos testigos de la huida de Demetrio Jurado.

¿Cuándo es el capítulo final de “Pasión de Gavilanes 2” y dónde verlo?

El capítulo final de “Pasión de Gavilanes 2” se transmitirá el martes 31 de mayo, a las 9 p.m., horario de Perú. Y se transmitirá por el canal de cable Telemundo Internacional:

Movistar: 318 (Digital) 381 (Satelital)

Directv: Telemundo 231

Caro TV 112-117 (Superior) / 60 (Satelital)

También se pueden ver los capítulos a través de la aplicación de Telemundo y su página web.

"Pasión de gavilanes 2": Natasha Klauss habla del reencuentro entre Sara y Franco

Los seguidores de “Pasión de gavilanes 2” fueron testigos de uno de los momentos más esperados de la novela: el reencuentro entre Franco Reyes y Sara Elizondo, interpretados por los actores Michel Brown y Natasha Klauss. Esta última, en una reciente entrevista con People en Español, habló sobre este desenlace.

“Con Michel habíamos hablado que lo viviéramos así muy orgánico, muy natural, muy a como se dieran las cosas en la escena… y las transformamos un poco en el set de grabación porque creo que lo que prima aquí son las emociones más que las palabras y tuvimos la posibilidad de estar con un equipo que nos apoyó en esa decisión de hacerlo como se vio al aire”.

Tal como explica Natasha Klauss, la escena del reencuentro se caracteriza más por sus silencios y miradas, que por sus diálogos. También explicó que ambos rechazaron que los personajes se besaran debido que no se vería natural.

"Creo, y si mal no recuerdo, en esa escena del primer reencuentro estaba escrito un beso y Michel y yo decíamos: 'Es muy difícil un beso cuando Sara no sabe qué pasó'. A Sara no le han dicho qué pasó, él no le dijo, él se fue, o sea el televidente sabe lo que pasó con Franco pero Sara no sabe y Franco tampoco sabe qué va a pasar y cómo le va a contar porque en últimas él la mantuvo alejada de sus negocios".

