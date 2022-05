Natasha Klauss habló sobre el reencuentro de Sara y Franco en "Pasión de gavilanes 2".

Recientemente, en “Pasión de gavilanes 2” se dio uno de los más esperados reencuentros de la novela, entre Franco Reyes y Sara Elizondo, interpretados por los actores Michel Brown y Natasha Klauss. Esta última, en una reciente entrevista con People en Español, habló sobre este esperado momento.

“Con Michel habíamos hablado que lo viviéramos así muy orgánico, muy natural, muy a como se dieran las cosas en la escena… y las transformamos un poco en el set de grabación porque creo que lo que prima aquí son las emociones más que las palabras y tuvimos la posibilidad de estar con un equipo que nos apoyó en esa decisión de hacerlo como se vio al aire”.

Tal como explica Natasha Klauss, la escena del reencuentro se caracteriza más por sus silencios y miradas, que por sus diálogos. También explicó que ambos rechazaron que los personajes se besaran debido que no se vería natural.

"Creo, y si mal no recuerdo, en esa escena del primer reencuentro estaba escrito un beso y Michel y yo decíamos: 'Es muy difícil un beso cuando Sara no sabe qué pasó'. A Sara no le han dicho qué pasó, él no le dijo, él se fue, o sea el televidente sabe lo que pasó con Franco pero Sara no sabe y Franco tampoco sabe qué va a pasar y cómo le va a contar porque en últimas él la mantuvo alejada de sus negocios".

Franco y Sara: un reencuentro más que esperado

Natasha Klauss es consciente de lo que implicó este reencuentro para el seguidor de “Pasión de gavilanes 2”. "Lo que pasa con Sara y Franco es algo muy particular que yo la verdad nunca lo he vivido con ningún otro personaje que he hecho", expresó.

Sin embargo, también dio a entender que le hubiera gustado tener más tiempo para desarrollar más la relación entre Franco y Sara:

"Es que la llegada de Franco fue en los últimos capítulos y era muy difícil desarrollar en tan poco tiempo… Casi que tendríamos que haber grabado todas las escenas de los últimos diez capítulos para poder desarrollar muchas cosas que nos hubiera gustado desarrollar a los dos también como actores", declaró a People en Español.

Por último, Natasha Klauss comentó cómo vivió, como actriz, el reencuentro entre Sara y Franco:

"[Pero] lo viví con mucha emoción, con mucho sentimiento, con disciplina, respeto y con madurez. Ya se ve a dos personajes grandes, pero se les ve el amor y eso era muy difícil [de conseguir]. No sabíamos qué iba a pasar. Eso se basa prácticamente en la química que también tenemos Michel y yo en escena que es dificilísimo de encontrar".

