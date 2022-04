Norma Elizondo ve que su esposo Juan Reyes besa a Rosario Montes. | Fuente: Composición | Telemundo

Rosario Montes enloqueció al descubrir que Juan David está saliendo con su hija Muriel en el reciente episodio de “Pasión de gavilanes 2”. Tras enloquecer de celos, va hacia la hacienda de los Reyes Elizondo para reclamarle por qué ya no está interesado en ella.

Cuando lo ve, lo besa bruscamente y Juan Reyes le pide a David que lo deje a solas con la cantante. Luego de reprocharle por perseguir a su hijo, él la besa en contra de su voluntad.

Esta escena la vio Norma, esposa de Juan, y se niega a escuchar explicaciones. ¿Es posible que sea el fin de la familia Reyes Elizondo?

Esta semana fue de 🥰😱🤯💔. ¿Cuál fue la que te estrujó el corazón?



Recuerda que ya puedes hacer streaming de la nueva temporada de #PasionDeGavilanes en la app de @telemundo y en @PeacockTV #MinutoPasion 📲 👉 https://t.co/1r9mwGUlSH pic.twitter.com/J3SWTz9Lrj — Pasión de Gavilanes (@PasionGavilanes) April 2, 2022

¿Qué pasará con Juan Reyes y Normal Elizondo?

El actor cubano Mario Cimarro, quien le da vida a Juan Elizondo en “Pasión de gavilanes 2”, habló sobre el beso entre su personaje y Rosario Montes.

“Yo también cuando lo leí pensé exactamente igual que ustedes, estoy muy decepcionado con todo esto que el universo, Dios, el karma o los escritores pusieron a estos personajes entrañables. Definitivamente, no vale que terminen así”, dijo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Mario Cimarro no quiso dar detalles de lo que pasará con el matrimonio de Juan Reyes y Norma Elizondo: “Hay que ponerse en los pantalones de ella. A pesar de que ella no se está portando muy bien con él, pero que ella vea a su Juan besando a Rosario, uy, yo no sé si Norma va a ser capaz de perdonarlo, no sé, no sé”.

