Uno de los personajes iniciales que está presente en “Pasión de gavilanes 2” es Rosario Montes, quien es interpretada por Zharick León. Montes era la cantante del bar Alcalá, que le pertenecía al difunto Armando Navarro.

Con el inicio de la segunda temporada de la novela colombina, se ve como la cantante vuelve al pueblo que la hizo famosa como cantante, con el objetivo de abrir nuevamente el bar e interpretar nuevamente sus canciones.

En el transcurso de los episodios, Rosario Montes vuelve a cantar el famoso tema musical "Fiera Inquieta", pero, la canción tiene un ritmo y una voz diferente. Esto es debido a la nueva intérprete de voz que eligieron para la nueva temporada, ¿Qué pasó con la anterior voz de Rosario Montes?





¿Quién es la nueva voz de Rosario Montes?

Cuando se lanzó la nueva versión de la canción emblema de “Pasión de Gavilanes 2”, los fanáticos notaron que era muy diferente a la del 2003. El tema musical, "Fiera Inquieta", sigue teniendo la misma letra, pero un ritmo y una cantante diferente.

La actriz Zharick León reveló, en una entrevista con People en Español, que se implementarán en la serie nuevas canciones, pero que la iconica canción "Fiera Inquieta" se mantendrá: "Todo el repertorio es completamente nuevo, la única canción que prevalece es 'Fiera inquieta' por supuesto, que es la canción icónica de toda la serie, en nueva versión. Y las otras canciones son canciones divertidas, son canciones con ritmos urbanos de lo que está ahora de moda, estos ritmos de reguetón, de rap, tienen como fusiones. Pero la música está muy bella. Cada letra tiene que ver con lo que se va desarrollando en ese momento de la historia, lo que está pasando con los personajes",

La colombiana Guita será la encargada de darle la voz a Rosario Montes en la nueva versión de Fiera Inquieta, la intérprete también dio voz a las canciones del personaje interpretado por Carolina Ramírez, Yeimy Montoya, en la serie “La reina del Flow”.

¿Qué dijo Ángela Chadid acerca de la nueva voz de Rosario Montes?

Mediante su canal de YouTube, Ángela Chadid habló respecto a la nueva elección de la voz de Rosario Montes, ya que a pesar de comunicarse con la producción, no tuvo respuesta alguna: "Yo personalmente intenté comunicarme, contactarme con la producción, que es Telemundo, y también con la producción musical directamente con los que yo grabé Pasión de gavilanes 1. En su momento me dijeron que no sabían nada, o sea que sí sabían que iban a empezar a grabar Pasión de gavilanes 2, pero que de la parte musical no se sabía qué iban a hacer. Y luego pasó un par de meses y me enteré por las redes que ya habían contratado a otra persona para grabar los temas".





