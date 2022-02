En el capítulo 5 de 'Pasión de gavilanes 2', se revela que Óscar Reyes visita a Duván, hijo que tuvo con Romina Clemente. ¿Qué pasará con Jimena Elizondo? | Fuente: Telemundo

El quinto capítulo de 'Pasión de gavilanes 2' estuvo lleno de sorpresas. Pero lo que más llamó la atención de los seguidores es que se descubre que Óscar Reyes le fue infiel a Jimena Elizondo y tuvo un hijo fuera del matrimonio.

Como se recuerda, la menor de las Elizondo no puede tener hijos por lo que siempre pensó que no podía hacer feliz a su esposo; sin embargo, no imaginó que él podía tener una aventura para cumplir su deseo de ser padre.

En el capítulo 5 de 'Pasión de gavilanes 2', Óscar Reyes desapareció de una manera misteriosa y eso generó dudas en la familia. Aparte de investigar lo que sucedió con sus sobrinos, también va a visitar a su hijo Duván que tuvo con Romina Clemente, una mujer muy desagradable que ha utilizado la magia negra para unir a estas dos personas y así alejar a Óscar de Jimena.

Antes de que llegue Romina, Óscar tiene una conversación con su hijo y le reclama que no pasan tiempo juntos y, a pesar de que él le promete que lo verá más seguido, la mamá escucha y no queda satisfecha ya que quiere ocupar el lugar de Jimena Elizondo. ¿Será eso posible?

¿Qué crees que está pasando con el amor de Oscar Reyes y su morenita, Jimena? 😩El destino los pondrá a prueba más que nunca en esta nueva temporada de #PasionDeGavilanes, no te lo pierdas esta noche a las 10PM/9C por @Telemundo 🐎❤️‍🔥 #MomentosPasion pic.twitter.com/a6dhATdp4S — Pasión de Gavilanes (@PasionGavilanes) February 18, 2022

'Pasión de gavilanes' es líder en América Latina

La temporada 1 de 'Pasión de gavilanes' se estrenó en el 2003 y fue una historia que cautivó a más de uno ya que todo parecía tener un final feliz. Sin embargo, tras el anuncio de la segunda parte, las expectativas se redoblaron y logró el éxito que tuvo su inicio.

Tras lanzarse en horario prime time, es decir, a las 10 p.m. en Telemundo, los números los acompañaron en lo que va de su semana de estreno en América Latina. El primer capítulo de 'Pasión de gavilanes 2' logró más de un millón de televidentes.

Esto fue suficiente para ser líder en el horario en Perú, Colombia, y más. Además, España también ha hecho que la novela colombiana sea la favorita del público.

Es así que los fanáticos de los gavilanes se mostraron satisfechos con la historia que se estrenó el lunes 14 de febrero.

