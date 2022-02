El actor colombiano Jerónimo Cantillo interpreta a Andrés Reyes en la nueva temporada de "Pasión de Gavilanes" | Fuente: Instagram | Jerónimo Cantillo

Luego de ganar popularidad interpretando a Dixon en Rebelde, adaptación que hizo Netflix de la franquicia mexicana, la carrera del actor Jerónimo Cantillo sigue avanzando. Actualmente participa en la continuación de la telenovela "Pasión de gavilanes", donde personifica a Andrés Reyes, el hijo de Sarita (Natasha Klauss) y Franco (Michel Brown).

En una entrevista concedida a People en Español, el actor colombiano habló sobre cómo empezó su interés por la actuación y el camino que recorrió antes de su debut en las pantallas, un logro que le ha permitido internacionalizarse y trabajar en sus dos grandes pasiones: la actuación y la música.

"Mi pasión por la actuación nace a la edad de 15 años en la escuela donde estudiaba en Santa Marta, Colombia, donde me crié. Yo empiezo con la idea de hacer cursos de actuación, pero en la ciudad había muy poco del tema, entonces cuando me gradúo de la escuela a la edad de 17 años me voy a Bogotá y ahí empiezo a estudiar actuación, a hacer cursos, talleres, a trabajar con maestros de actuación", comentó.

Fue precisamente a los 17 años que Cantillo hizo su debut profesional como actor en una telenovela llamada "Amor de carnaval" (2012). "Desde ese momento no he parado de trabajar como actor, de prepararme y de crecer profesionalmente", agregó al medio.



RECOMPENSA A SU ESFUERZO

Sobre su participación en la nueva temporada de "Pasión de gavilanes", el actor recuerda que cuando le llegó la oportunidad de integrar el elenco de la telenovela, no podía creerlo. Cuenta que su primera reacción fue agradecer a Dios y a la vida, por el esfuerzo que ha mantenido durante varios años de trabajo como artista.

"Estar en un proyecto como este es algo que cualquier actor desearía y que muy pocos tenemos el chance, así que fue un momento increíble para mí y para mi vida como artista. Y la primera persona que se enteró fue mi novia que estaba ahí al lado mío y estaba igual de contenta que yo porque no lo podía creer", detalló.

LA CONEXIÓN ESPECIAL CON SU PERSONAJE

Cantillo cree que su personaje, a diferencia del resto de otros gavilanes de la historia, es un joven liberal y músico de profesión, un perfil que le ha permitido conectar especialmente con él, teniendo en cuenta que, tanto en la ficción como en la realidad, ambos saben lo que significa estar ligados a la música.

"Yo además de ser actor también soy músico, soy cantante y entiendo todo el proceso que significa emprender ese camino de la música, entiendo lo que significa estar unido a la música, estar unido a tener la necesidad de componer, de hacer canciones, de contar historias a través de la música", comentó.

"Es algo que me conecta profundamente con el personaje, que lo entiendo muy bien y que puedo transmitir a través del personaje porque también he vivido parte de lo que él ha vivido en mi experiencia como artista", añadió.

Jerónimo Cantillo da vida a Andrés Reyes en la nueva temporada de "Pasión de gavilanes", que se transmite de lunes a viernes a través de la señal de Telemundo.

