Panchita en la primera temporada de 'Pasión de gavilanes' fue interpretado por Andrea Villarreal, sin embargo, fue sustituido por Constanza Hernández. | Fuente: Composición

Uno de los personajes más recordados de “Pasión de gavilanes” es Panchita, la mejor amiga de Rosario Montes. La actriz quien le dio vida en la primera temporada fue Andrea Villarreal, sin embargo, fue sustituido por Constanza Hernández, una reconocida estrella de televisión.

Frente a las dudas que surgieron en torno a su reemplazo, fue Zharick León quien decidió compartir información sobre el cambio de Panchita ya que fueron los encargados de la producción quien decidieron este cambio:

“A mí me llegó (el rumor) que ella como que se había adelgazado y Panchita era rellenita, eso fue lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un tema de los tatuajes porque creo que Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos tatuajes, eso también. Pero en realidad qué fue lo que sucedió no lo sé”, aseguró la actriz a la revista People en Español.

Asimismo, Zharick León resaltó que se sintió triste al saber que Andrea Villareal no volvió con su personaje a “Pasión de gavilanes”:

“Sí me dio tristeza (que no estuviera) porque nuestra relación fue muy cordial. Como ella era nueva tanto en el medio como profesionalmente como que la ayudé, la apoyé, la cuidaba y como que se generó ahí un vínculo bonito, un cariño”, aseguró.

Andrea Villarreal fue Panchita en "Pasión de gavilanes" en el 2003. En la actualidad, está más centrada en su faceta de cantante y tatuadora. | Fuente: Instagram

'Pasión de gavilanes 2' es la novela más vista

La temporada 1 de 'Pasión de gavilanes' se estrenó en 2003 y fue una historia que cautivó a más de uno, ya que todo parecía tener un final feliz. Sin embargo, tras el anuncio de la segunda parte, las expectativas se redoblaron y logró el éxito que tuvo su inicio.

Tras lanzarse en horario prime time; es decir, a las 10 p.m. en Telemundo, los números los acompañaron en lo que va de su semana de estreno en América Latina. El primer capítulo de 'Pasión de gavilanes 2' logró más de un millón de televidentes.

Esto fue suficiente para ser líder en el horario en Perú, Colombia, y más. Además, España también ha hecho que la novela colombiana sea la favorita del público.

Es así que los fanáticos de los gavilanes se mostraron satisfechos con la historia que se estrenó el lunes 14 de febrero.

