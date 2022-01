Danna García reveló que su maquilladora dio positivo a COVID-19 y ahora todos los actores de 'Pasión de gavilanes 2' están aislados. | Fuente: Pinterest

Danna García compartió un tuit donde anunció que las grabaciones de “Pasión de gavilanes 2” tuvieron que parar debido a que una persona que trabaja en el set de la novela dio positivo a COVID-19.

"Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de COVID. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que esta pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente", se lee en el mensaje que eliminó minutos después.

Tras los continuos mensajes de sus fanáticos, Danna García hizo un en vivo en su cuenta de Instagram, despejó las dudas sobre su estado de salud. “Estoy bien”, dijo sin más detalle. Sin embargo, aseguró que la producción de “Pasión de gavilanes” le pidió que eliminara ese tuit para no generar pánico.

"No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón y creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones", agregó.

Por otro lado, Danna García reveló que ella y sus compañeros están aislados. No obstante, no puede dar un número exacto de contagiados.

"No se puede decir que bastantes porque para un porcentaje tan grande de personas no son bastantes casos, pero sí. Es normal. Yo misma no sé cuántos y no quiero saber porque mientras estemos sanos y nos cuidemos todos y estemos en un entorno positivo y constructivo creo que eso es lo que hay que hacer y seguimos trabajando"

Este ese el tuit que la producción de "Pasión de gavilanes" pidió a Danna García que eliminara. | Fuente: Twitter

¿Qué se sabe hasta el momento de "Pasión de gavilanes 2"?

Como bien se recuerda, “Pasión de gavilanes” cuenta la historia de los hermanos Reyes, Juan, Franco y Óscar, quienes se infiltran en la hacienda Elizondo, con el objetivo de vengar la muerte de su hermana. Sin embargo, dejan su revancha de lado al enamorarse de las hermanas Elizondo: Norma, Jimena y Sarita.

Además de Mario Cimarro y Danna García, también se podrá ver a Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Óscar), a Natasha Klauss (Sarita) y a Michael Brown (Franco); estos dos fueron los últimos en confirmar su participación, desatando la emoción de los fans.

Los nuevos rostros de esta temporada serán Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, quienes encarnarán a los hijos de la pareja conformada por Juan Reyes y Norma Elizondo. Otros jóvenes actores son los de Yare Santana, Jerónimo Cantillo y Camila Rojas.

Esta nueva temporada ha sido anunciada para febrero del 2022, a casi 18 años de su final. Será transmitida por la cadena Telemundo en horario de prime time.

