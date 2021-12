Demi Lovato, Jennifer Lopez y Sofía Vergara son algunas de las nominadas a los People's Choice Awards 2021. | Fuente: Composición

En vivo desde Santa Mónica, California, los People's Choice Awards 2021 se realizarán el martes 7 de diciembre a partir de las 7 p.m. (hora peruana) donde iniciará la antesala. Esta cobertura podrá ser vista en una transmisión especial por medio del canal de YouTube de E! Entertainment Latinoamérica.

Carla Medina y Roberto Carlo serán los presentadores y tendrán una conversación en mesa redonda con grandes estrellas invitadas como actores, actrices, influencer, cantantes y más. Asimismo, el evento continuará desde la alfombra roja liderada nada más y nada menos que por la aclamada actriz y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Laverne Cox (Orange Is The New Black) quien estará a cargo de interactuar, presentar y compartir con todos los grandes looks de la noche en lo que será la edición de "Live From E!: People’s Choice Awards 2021".

Luego, la transmisión continuará con lo que será la gala de premiación a partir de las 9 p.m. (hora peruana). Conoce la fecha, hora, dónde y cómo ver la ceremonia según tu país.

Fecha y hora para ver los People's Choice Awards

El martes 7 de diciembre se llevará a cabo la entrega de los People's Choice Awards 2021. La cita será en Santa Mónica, Califorma desde las 9:00 p.m. (hora peruana). La antesala inciará a las 7 de la noche.

¿Dónde ver EN VIVO los People's Choice Awards?

El evento EN DIRECTO será transmitido por el canal E! Entertainment en Canal 374 (SD) y 302 para Movistar; y 103 para Claro.

People's Choice Awards 2021: horarios en el mundo

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

España: 5:00 a.m. (miércoles 8 de diciembre)

