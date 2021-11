El próximo martes 7 de diciembre 2021 se extenderá la última gran alfombra roja del año con la 47° edición de la premiación más importante para los fans y la cultura pop en el mundo, los People ́s Choice Awards 2021. | Fuente: E! Entertainment

A partir de las 7 p.m. (Hora Perú), la cobertura especial comenzará desde la alfombra roja liderada nada más y nada menos que por la aclamada actriz y defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Laverne Cox, conocida por su participación en la exitosa "Orange Is The New Black", quien estará a cargo de interactuar, presentar y compartir con toda Latinoamérica los grandes looks de la noche en lo que será la edición de ¨Live From E!: People’s Choice Awards 2021¨. La gala de premiación, desde Santa Mónica, California, se realizará a partir de las 9 p.m. (Hora Perú).

Laverne Cox, una de las estrellas más aclamadas del momento en el mundo, da inicio así a su rol como Host oficial de E! Entertainment para las alfombras rojas y premiaciones a partir de los premios People´s Choice Awards 2021, continuando luego con lo que será la temporada de Alfombras Rojas en enero 2022.

¨Live From E! People’s Choice Awards 2021¨ le dará un acceso completamente en vivo y en primera fila a los fans y la audiencia con una cobertura 360º en on-air y redes sociales, reforzando el posicionamiento de E! como multiplataforma líder en cultura pop, alfombras rojas y contenido original.





LAVERNE COX, UN ÍCONO DE LA TELEVISIÓN MUNDIAL

• Laverne Cox nació el 29 de mayo de 1972 en Mobile, Alabama, y además de ser una de las actrices y productoras más importantes del momento es defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

• Su papel de Sophia Burset en ¨Orange Is The New Black¨ sorprendió al mundo entero, no solo por la magnitud del personaje sino por lo que ha implicado en la lucha de romper con prejuicios.

• Con solo 11 años intentó quitarse la vida: no solo sufría bullying en la escuela sino además no sabía cómo lidiar con su identidad.

• Hizo historia al convertirse en la primera transexual afroamericana de participar en un reality show: esto fue en 2008 en el programa "I Want to Work for Diddy".

• En 2010 se convirtió en la creadora y productora de su propio programa: TRANSform me. En el show ella y otras dos mujeres trans cambian el look de las chicas participantes.

• En 2015 publicó su propio libro donde escribió todas sus memorias. El título es "Daring To Be Myself: a Memoir".

• En 2014 volvió a sorprender convirtiéndose en la primera persona transgénero en ser portada de la Revista Time.

• Ese mismo año, 2014, fue nombrada Mujer del Año de Glamour. Este premio se entrega anualmente a una mujer que comienza y promulga el cambio.

• Fue la primera persona transgénero en ser nominada a un Emmy por su papel de Sophia Burset ¨Orange Is The New Black¨. No ganó en esa oportunidad, pero al año siguiente logró llevarse la estatuilla por el show Laverne Cox Presents de Logo: The T Word, un documental sobre la identidad transgénero.