La modelo y actriz peruana Flavia Laos llegó a los premios People's Choice Awards 2022 en el Barker Hangar en Santa Mónica, California. | Fuente: AFP | Fotógrafo: AMY SUSSMAN

Por medio de sus redes sociales, Flavia Laos compartió la noticia de su reconocimiento como 'Influencer latina' en los People’s Choice Awards 2022, evento que se está llevando a cabo este martes 6 de diciembre.

Para esta edición, la modelo nacional se impuso a otros influenciadores como la youtuber Celeste Pellegrini, el artista y motivador Emmanuel Senties; la actriz dominicana Hony Estrella; la tiktoker chilena Ignacia Antonia, el youtuber colombiano Javier Ramírez, el influencer venezolano Juan Pablo Dos Santos y el periodista argentino Lizardo Ponce.

“Yo debo ganar el premio”

Flavia Laos ha estado en la retina de muchos ya que inició su carrera en la televisión desde que tiene ocho años siendo protagonista de series, novelas y hasta conductora de TV. Por ello, la actriz considera que sus seguidores la han visto crecer y han estado en las buenas, malas y peores.

“Ellos saben cómo he evolucionado como persona, saben lo que he tenido que pasar para estar donde estoy. Los inspiro a seguir sus sueños, les digo que no se conformen. Lo peor que pueden hacer es no intentarlo y si lo hacen con el corazón y fracasan es parte de la vida”.

Para Laos, esa es una de las razones más importantes por las que debía ganar el premio a ‘Influencer latina’ en los People’s Choice Awards 2022. “Cuando he conocido a mis fans en persona, algunos me han dicho que los inspiro y me han hecho feliz, siento que estoy haciendo bien mi trabajo”, dijo en noviembre para RPP Noticias.

Flavia Laos en el videoclip de la nueva canción de Farruko y Wisin

La actriz peruana Flavia Laos continúa con su carrera internacional tras anunciar que pronto la veremos en el videoclip de la nueva canción de Farruko y Wisin, reconocidos artistas urbanos.

Su estadía en Miami no solo fue para celebrar su cumpleaños a lo grande, también se trató de temas laborales. Esta vez, aseguró que esta nueva experiencia hará que se presenten nuevas propuestas fuera de Perú.

“Acabo de venir de la grabación por eso estoy toda maquillada. Es con unos artistas super duros, son Farruko y Wisin. Son gente humilde como cualquier persona, super dedicados a su trabajo”, contó Flavia Laos a ‘En Boca de Todos’.

Asimismo, la también cantante reveló que está esperando la respuesta de una de las plataformas de streaming más grande. ¿Será Netflix? ¿Amazon Prime? ¿HBO Max? Pues, no dio el nombre ya que primero quiere estar segura de que la aceptaron.

“Hice una audición para algo a lo grande en la televisión, pero no quiero decirlo por las cosas se queman en la puerta del horno”, concluyó Flavia Laos.

