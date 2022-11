Flavia Laos Urbina es una actriz, presentadora de televisión, cantante y modelo peruana. | Fuente: Difusión

Con más de 4 millones de seguidores en sus redes sociales, la actriz, cantante y modelo Flavia Laos es la única peruana nominada a los People’s Choice Awards 2022. El contenido que viene realizando en sus plataformas le ha valido para que la consideren en la categoría ‘Influencer latina’.

Si bien compite con nueve colegas de diferentes partes de Latinoamérica, la artista nacional confía en que el público le ayudará a llevarse los votos necesarios para traer ese premio a Perú.

“La gente está creciendo en las redes y se ha convertido en una industria. Todos somos un equipo. Mi trabajo es un sueño, es algo que siempre quise hacer. Desde chiquita me han cerrado puertas y me han dicho que no voy a lograr las cosas y ahora estoy nominada a los People’s, mira tú”, comentó Flavia Laos a RPP Noticias.

La primera peruana en los People’s Choice Awards 2022

Mientras hacía los preparativos para su fiesta de cumpleaños, Flavia Laos no imaginó recibir una llamada importante. “Los de la organización me llamaron y me y dijeron: ‘estás nominada’ y yo dije que era imposible. Me puse a llorar de felicidad, estaba feliz, fue una noticia super emocionante”, agregó.

Sin embargo, el llanto se convirtió en risas ya que su madre creyó que se trataba de una broma: “‘No te creo Flavia, estás loca’, me dijo”, sostuvo entre risas. Además, también recibió las felicitaciones de su novio quien le ha apoyado en todo el proceso.

Para esta edición de los People’s Choice Awards 2022, Flavia Laos está compitiendo junto a otros influenciadores como la youtuber Celeste Pellegrini, el artista y motivador Emmanuel Senties; la actriz dominicana Hony Estrella; la tiktoker chilena Ignacia Antonia, el youtuber colombiano Javier Ramírez, el influencer venezolano Juan Pablo Dos Santos y el periodista argentino Lizardo Ponce.

Sin embargo, la también cantante reveló que no ha podido ver el contenido que hacen sus compañeros de terna, pero los considera grandes competidores porque “influencian a las personas” y “es un premio” estar ente los nominados.

Flavia Laos es la única peruana nominada a los People's Choice Awards 2022 y cuenta por qué debería ganar el premio. | Fuente: RPP Noticias

“Yo debo ganar el premio”

Flavia Laos ha estado en la retina de muchos ya que inició su carrera en la televisión desde que tiene ocho años siendo protagonista de series, novelas y hasta conductora de TV. Por ello, la actriz considera que sus seguidores la han visto crecer y han estado en las buenas, malas y peores.

“Ellos saben cómo he evolucionado como persona, saben lo que he tenido que pasar para estar donde estoy. Los inspiro a seguir sus sueños, les digo que no se conformen. Lo peor que pueden hacer es no intentarlo y si lo hacen con el corazón y fracasan es parte de la vida”.

Para Laos, esa es una de las razones más importantes por las que debería ganar el premio a ‘Influencer latina’ en los People’s Choice Awards 2022. “Cuando he conocido a mis fans en persona, algunos me han dicho que los inspiro y me han hecho feliz, siento que estoy haciendo bien mi trabajo”, agregó.

Flavia Laos pide el apoyo de los peruanos

“El Perú tiene que empezar a apoyar más a los peruanos”, aseguró la artista. Como se recuerda, las votaciones son hasta el 9 de noviembre y el 6 de diciembre -día del evento- se conocerá al ganador o ganadora.

“Para mí es algo super importante representar al Perú y quiero traer a casa, por eso necesito que todos los peruanos voten todos los días”, comentó con una sonrisa. Los premios People's Choice Awards son otorgados anualmente a lo más destacado en materia de cine, televisión, música y redes sociales donde se destacan a los influenciadores, quienes son seleccionados mediante la votación del público.

Para votar por Flavia Laos como ‘Influencer latina 2022’, ingresa al siguiente link: https://www.votepca.com/la/influencer-latino-del-2022

