Cristian Rivero formó parte del jurado de "Perú tiene talento", en reemplazo de Luis "Cuto" Guadalupe. | Fuente: Instagram

El 11 de junio se realizó la segunda semifinal de “Perú tiene talento”, que tuvo a un nuevo invitado como jurado: Cristian Rivero, quien reemplazó a Luis “Cuto” Guadalupe, ya que el ex futbolista se encuentra en Qatar, donde la Selección Peruana jugará el repechaje contra Australia.

Como se recuerda, Cristian Rivero fue el primer conductor que tuvo “Perú tiene talento” y es, además, la actual pareja de Gianella Neyra, quien forma parte del jurado junto con Mimy Succar y Ricardo Morán.

“Buenas noches a los miembros del jurado; a una en particular”, dijo Cristian Rivero, a lo que Gianella Neyra respindió: “Me ha mirado de una manera que me ha puesto un poquito nerviosa".

Los semifinalistas de "Perú tiene talento"

Al igual que la semana pasada, en la última edición de “Perú tiene talento” se presentaron diez semifinalistas, de los cuales solo dos clasificaron. Los primeros fueron el grupo de danza afroperuana Fusión Peruana, el rapero Terco 92, la agrupación de danza urbana Zenda Crew, la cantante Airam Aquino y el violinista Carlos Ruiz-Caro.

Siguieron el payaso Jarabito Mix, los también cantantes de la Familia Quispe, las jóvenes danzantes del Ballet de Maricarmen, el contorsionista Ángelo Arévalo y la animadora Yaminí.

¿Quiénes pasaron a la final de "Perú tiene talento?

En la fase semifinal de “Perú tiene talento”, es el público el encargado de elegir a los finalistas. De los diez elegidos, quedan los tres más votados: el primero, pasa automáticamente a la final, mientras que el segundo es elegido por el jurado, y si el jurado empata en su voto, vuelve a pasar el más elegido por el público.

En esta oportunidad, los tres más votados fueron el rapero Terco 92, la agrupación de zapateo Fusión Peruana y la cantante vernacular Airam Aquino. De ellos, el más votado por el público fue Fusión Peruana, que tuvo una enérgica participación a ritmo de cajón, guitarra y violín, aunque podemos incluir el sonido que hace su zapateo como un instrumento más. Ellos añadieron a su performance “Tricíclo Perú”, el clásico de Los Mojarras.

Quedaron Terco 92 y Airam Aquino, cuyo pase a la final dependió del jurado. Cristian Rivero votó por Terco 92; Mimy Succar optó por Airam Aquino; Ricardo Morán hizo lo propio con el rapero de Villa del Salvador. Gianella Neyra fue la encargada de definir el pase a la final, y lo hizo dándole su voto Terco 92, que fue el segundo finalista de la noche.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.