Este sábado 4 de junio, comenzaron las semifinales de “Perú tiene talento”. Como es sabido, Renzo Schuller, uno de los cuatro miembros del jurado, dejó el programa para conducir “Esto es guerra”. En su reemplazo, ha entrado el carismático Luis “Cuto” Guadalupe, quien compartirá asiento con Gianella Neyra, Mimy Succar y Ricardo Morán.

El conductor del programa Mathías Brivio presentó por todo lo alto al ex futbolista, que ha alcanzado amplia popularidad en redes sociales. A ritmo de festejo, "Cuto" Guadalupe hizo su aparición y no pudo evitar decir su popular frase: “Mathías, yo estoy agradecido con Dios por permitirme estar acá en 'Perú tiene talento', y ¡la fe es lo más lindo de la vida!”.

¿Cómo serán las semifinales de “Perú tiene talento”?

En esta nueva fase de “Perú tiene talento”, los sesenta clasificados lucharán por su pase a la final. En cada programa se presentarán diez participantes, de los cuales solo pasarán dos. El primer clasificado será elegido por el público; mientras que el segundo, por el jurado. Y en caso la opinión del jurado esté dividida, nuevamente la votación del público definirá el pase.

Tras escuchar las nuevas reglas del programa, “Cuto” Guadalupe y Ricardo Morán tuvieron un divertido intercambio de bromas. “Contrólate, Morán” le dijo el ex futbolista, a lo que el productor respondió “Acá tú eres el nuevo”; pero el "Cuto" no pudo con su genio y le dijo “Entre pelados nos entendemos”, lo cual desató las risas de los otros miembros del jurado y el público.

Los diez semifinalistas de “Perú tiene talento”

A diferencia de los otros programas de “Perú tiene talento”, el del 4 de junio fue en vivo, a fin de que el público pueda elegir a su semifinalista favorito. Los primeros cinco semifinalistas que se presentaron fueron el grupo de danza Africandela a pura Kimba, el Mago Diferente, la cantante Leticia Curay, el grupo de danza moderna Proyecto Exprésate y el pequeño timbalero Luis Ángel Paredes.

Los otros cinco fueron la bailarina de pole dance Hanna George, seguida por el grupo de marinera los Chalanes de Julio Callacná, el tenor José Díaz, el dúo de música y danza A Pulso, así como el imitador Yhair Vidales.

Los tres participantes más votados por el público fueron Africandela a pura Kimba, Luis Ángel Paredes y los Chalanes de Julio Callacná. De estos, el que más votos recibió y que, por tanto, pasó directamente a la final, fue el timbalero Luis Ángel Paredes, venido desde Huánuco.

Finalmente, al jurado le quedó elegir entre los dos grupos restantes. Mimy Succar y “Cuto” Guadalupe votaron por Africandela. Gianella Neyra eligió a los Chalanes, al igual que Ricardo Morán. Así, se tuvo que recurrir al segundo más votado por el público, que fueron los Chalanes de Julio Callacná.

