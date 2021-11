"¿Quién es la máscara?": Noel Schajris era el 'Sapo' y fue eliminado de la competencia. | Fuente: Twitter

El programa “¿Quién es la máscara?” eliminó al personaje de 'Sapo' para luego revelar quién se encontraba tras el disfraz. Al quitarse la parte de la cabeza, todos se sorprendieron al ver a Noel Schajris.

El integrante de Sin Bandera se enfrentó a ‘Carnívora’, pero al no conseguir el voto de los jueces ni el público, tuvo que mostrar en televisión nacional su identidad. Yuri y Carlos Rivera ya tenían la intuición de que se trataba del baladista.

Por su parte, Juan Pablo Zurita pensó que se trataba de Leonel García, su compañero en Sin Bandera, ya que Noel Schajris cantó “Entra en mi vida” antes de que se quitara el disfraz.

Noel Schajris y su participación en “¿Quién es la máscara?”

Tras ser eliminado, Noel Schajris agradeció por la oportunidad y también por los comentarios de la mesa de jurado.

"Carlos, muchos años de conocernos, te quiero un montón, Yuri ni hablar, es una leyenda con quien tenido la oportunidad de compartir también. Erika he disfrutado tus videos en TikTok como no tienes idea", en referencia a la actriz mexicana.

Los salvados de la noche en “¿Quién es la máscara?” fueron la 'Leona', quien interpretó el tema “Tiempos mejores” y 'Perezoso', que bailó “A lo antigüito”.

Los salvados por el público fueron 'Apache' y 'Hueva'; y el jurado cree que entre los personajes se encontraría Joaquín Bondoni, Fey y Emilio Osorio.

