El creador de "Chernobyl" desarrollará la serie de "The Last of Us". Ahora, un director de la exitosa serie de HBO también se une al proyecto. | Fuente: PlayStation

“The Last of Us” suma a otra pieza clave del equipo de “Chernobyl”. Desde el anuncio de la serie basada en el videojuego, Craig Mazin —creador de la galardonada miniserie sobre el desastre nuclear de 1986— ha brindado muy pocos detalles sobre la historia, debido a que el desarrollo se encuentra en una etapa muy temprana.

Johan Renck dirigió los cinco episodios de “Chernobyl”, considerada una producción magistral que arrasó en la gala de los Emmy 2019. En conversación con Discussing Film, el cineasta mencionó su cercanía con el proyecto basado en el título original de PlayStation.

“Soy productor ejecutivo y estoy involucrado en ella. Es una serie de televisión en desarrollo. Así que no es algo de lo que me pueda encargar en toda su extensión; pero soy parte de la serie y dirigiré, al menos, el piloto”, reveló sobre su cargo como director en la próxima serie de “The Last of Us”.

La dupla de “Chernobyl” ha emocionado a los seguidores del famoso videojuego y, definitivamente, hay altas expectativas para la adaptación televisiva que se emitirá por HBO. “Después, veremos cómo avanza. Quiero decir, tanto Craig como yo estamos trabajando juntos de nuevo, y trabajaremos juntos en otras cosas, porque nos gustamos”, señaló Renck.

Cabe destacar que Neil Druckmann, director de la primera y segunda parte de “The Last of Us”, también está involucrado en la ficción. De esta forma, el creador del videojuego, Craig Mazin y Johan Renck están en continua comunicación para aproximar la historia del destacado título a la televisión.

“En ‘The Last of Us’, esto es algo sobre lo que estamos discutiendo. Estamos teniendo llamadas semanales, Craig y yo, también Neil, creador del juego, sobre varias aproximaciones y sobre cómo vamos a ocuparnos de ello”, expresó. “Cómo lidiar con el hecho de que un personaje de un videojuego va mucho más allá que un personaje de un libro”, agregó.